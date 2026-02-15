Bragança de cabeça mantém distâncias para FC Porto e Benfica

O Sporting venceu o Famalicão, por 1-0, em partida da jornada 22 da I Liga e assim regressou aos triunfos no campeonato.

Desta vez, para variar, o tento da vitória não foi nos descontos, mas aos 82 minutos, por Daniel Bragança – acabadinho de entrar – de cabeça, após um canto.

Os leões dominaram especialmente na segunda parte, tiveram mais bola e mais oportunidades, mas não tiveram eficácia, num jogo em que o goleador Luis Suarez não esteve.

Já o Famalicão só assustou (duas vezes) na primeira parte. No segundo tempo pouco ou nada se viu em termos ofensivos.

Com esta vitória, os leões passam a somar 55 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto e mais três do que o Benfica, o terceiro classificado.

