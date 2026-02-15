Rui Borges. Famalicão "valorizou a nossa vitória"

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogiou o Famalicão “muito competente”, mas também os seus jogadores.

A partida

"[Vitória justa] Por tudo o que fomos capazes de fazer durante os 90 minutos. Jogámos contra uma boa equipa, muito competente, muito competitiva, que nos obrigou a errar mais passes do que o habitual, especialmente na primeira parte. Tem dois lances, o golo anulado e o lance em que se isola. Na segunda parte, acho que o Rui Silva apenas se atirou uma vez ao chão. Faltou-nos capacidade para definir em alguns momentos, mas também é mérito do adversário"

Faltou referência no ataque

"Não nos faltou objetividade. É explícito que nos faltou a referência. Houve muitos momentos no último terço que era claro que a malta não tomava decisões porque não víamos lá uma referência. Um jogo sem referência, se calhar é culpa do míster. Só tínhamos o Nel, esperei para colocá-lo na segunda parte, até porque não tínhamos mais ninguém para jogar naquela posição. Adornámos em alguns momentos. O futebol é isto. Cada vez mais vai ser difícil ganhar porque as equipas batem-se bem. O Famalicão é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato e só valoriza ainda mais a nossa vitória."

Resultados dos rivais

"A pressão aqui é diária, independentemente dos resultados dos outros [FC Porto e Benfica]. Tínhamos de ganhar e queremos ganhar. Queremos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira para tentarmos ser primeiros classificados, algo que queremos muito. Sabemos que esta segunda volta vai exigir mais de nós, até pela capacidade dos adversários, que estão melhores e cada vez mais fortes. Temos de estar cientes disso. É não desconfiar nunca, confiar sempre na equipa e naquilo que damos. O ambiente no estádio foi fantástico e peço já essa ajuda nos próximos jogos, em Moreira. É muito importante essa ajuda que passam de fora para dentro. Uma palavra para os nossos adeptos, que têm sido muito importantes."

Daniel Bragança marca de cabeça e Nel estreia-se

"É mais um miúdo da nossa formação que tem trabalhado imenso para ter esta oportunidade. Teve-a hoje, se calhar já poderia ter tido em algum momento atrás, por isto ou por aquilo não a teve. É preciso manter estes miúdos ligados porque sabem que a qualquer momento podem ser chamados, é algo que lhes é mostrado. A qualidade do Dani é fantástica, toda a gente lhe reconhece. Ele não é um jogador de golos de cabeça, é certo, mas é um miúdo que acredita muito, que tem ADN Sporting, e que tem uma energia fantástica. Tivemos muitos pontapés de canto hoje, até podíamos ter marcado antes."

Rui Borges, terceiro técnico com mais vitórias consecutivas em Alvalade

"Acima de tudo, felicidade por continuar a trabalhar e a lutar por algo no Sporting. Queremos muito ser campeões. O meu único objetivo é esse. O meu único pensamento é só esse. Não me interessa absolutamente nada aquilo que é batido em termos individuais enquanto treinador. Estou muito feliz por estar no Sporting. Sou muito feliz por ser um treinador que lidera um grupo fantástico, que trabalha imenso, que valoriza o meu dia a dia e que me torna um homem cada vez mais feliz"

O Sporting derrotou o Famalicão, por 1-0, com golo de Daniel Bragança, de cabeça, em partida da jornada 22 da I Liga.