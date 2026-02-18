“Gabinete ADN” e “fim de cultura de medo” nas medidas de Bruno Sá à presidência do Sporting

Bruno Sá, candidato à presidência do Sporting, apresentou, esta quarta-feira, “20 medidas imediatas” para implementar se vencer as eleições.

Na introdução do site oficial da candidatura pode ler-se: “Esta é uma candidatura a favor de um Sporting de sócios, e não de clientes, fiel ao seu ADN, com rumo, identidade, ambição e que pretende reunir a família sportinguista”.

O projeto está baseado em sete pilares: sócios e núcleos, projeto desportivo, ADN e ecletismo, finanças, marca e património, comunicação e responsabilidade social.

Já entre as medidas imediatas destaque para a reestruturação do gabinete de scouting e da unidade de performance, realizar obras de melhoria na Academia de Alcochete, análise do empréstimo de 225 milhões de euros e fim da cultura de medo e castigo.

As eleições, contra Frederico Varandas, estão marcadas para 14 de março no pavilhão João Rocha, em Lisboa.