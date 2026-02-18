Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
Futebol feminino

Sporting fora da Taça Europa

18 fev, 2026 - 21:09

Leoas perderam nas grandes penalidades.

O Sporting foi eliminado nas grandes penalidades pelo Hammarby e está fora da Taça Europa de futebol feminino.

As leoas tinham um resultado para virar (depois da derrota 1-0 em casa) e conseguiram adiantar-se no marcador graças a um pontapé de bicicleta de Telma Encarnação.

A partida até estava melhor para as suecas, que tiveram várias ocasiões antes do tento da internacional lusa.

No prolongamento as donas da casa voltaram a entrar melhor, mas o resultado já não se alterou.

Da marca dos onze metros, só Cherry desperdiçou.

Face a este resultado, é o Hammarby que avança para as meias-finais da nova prova feminina da UEFA.

