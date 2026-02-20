Rui Borges. "Ganhar sempre por 1-0 e aos 90m"

O treinador do Sporting reafirma que não se importa de vencer por 1-0 aos 90 minutos. Rui Borges deixa elogios ao Moreirense.

Moreirense

"Para mim é especial porque volto a uma casa a que sou grato e que vai ser especial para sempre na minha vida. Tem crescido muito e tem criado um grande estatuto na 1.ª Liga. Joga bem e cria grandes dificuldades em casa. O treinador está também a fazer um bom trabalho. Sabemos que é sempre um campo difícil, mas tudo faremos para ganhar".

Debast e Ioannidis

"Não vou estar a aprofundar aqui, está a fazer um processo de recuperação normal e penso que está próximo de regressar. Quanto ao Ioannidis está a recuperar também e pode estar nos convocados amanhã".

Fazer uma segunda volta melhor

"Não é o pragmatismo, apenas temos de fazer uma segunda volta melhor. Não ficámos em primeiro por isso temos de fazer melhor. As equipas vão ser mais competitivas na segunda volta e os jogos também poderão ficar mais feios, porque todos só pensam em ganhar. Às vezes esse pragmatismo pode levar-nos a pensar que temos de marcar e que temos de fazer um golo se não perdermos. Mas não tenho dúvidas de que isso não vai afetar a mentalidade dos jogadores. Quantos aos golos, importa frisar que estamos há 41 jogos a marcar. Por isso, estamos sempre em cima do adversário e perto de fazer golo.”

Ganhar no fim das partidas

"A pressão faz parte de qualquer atleta ou equipa de alta competição. Claro que é importante jogar bem, mas nem sempre é possível ganhar sempre 5-0. Penso que no último jogo estivemos bem, acho que batemos o recorde de cantos ganhos. Mas as equipas também defendem cada vez melhor. Eu quero é ganhar os jogos todos. Nem me importava de ganhar sempre por 1-0 até ao fim do campeonato nem com golos ao 90".

Moreirense II

"Sei bem o que é o Moreirense a jogar em casa e fora. Numa fase inicial, às vezes as equipas começam a perder tempo para criar alguma expectativa, mas temos de saber aguentar a pressão. O da primeira volta foi dos nossos melhores jogos, mas este será diferente. Espero um Moreirense a tentar dividir o jogo e a querer jogar e muito diferente do jogo da primeira volta".

Suarez regressa

"Também pode ser aos 90', que ele também os tem marcado. É o nosso melhor marcador, que acrescenta muito à equipa com a suas qualidades. Tem marcado muitos golos e é um jogador fora do normal".

Moreirense III

"Será bater o bloco defensivo. Têm tido grandes equipas nos últimos anos e têm acrescentado bastante juventude. Muito forte coletivamente e no ataque rápido, mas também gostam de ter bola. Depois têm algumas individualidades, como o Alanzinho que têm qualidade para outros voos. Depois o Maracás e o Dinis Pinto que são defesas muito bons e que foram meus jogadores."

Luís Guilherme

"O Luis Guilherme trouxe o que eu disse, pode jogar à direita, esquerda ou por dentro. Tem um enorme futuro pela frente. Tem uma qualidade muito boa, já jogou nas três posições e ainda se está a adaptar. Quanto aos médios, temos de perceber o melhor momento de cada médio. O Bragança é mais parecido com o Morita; o Simões dá-nos outras coisas. Depois tomaremos a decisão sobre o que fará mais sentido a cada jogo".