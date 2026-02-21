Rui Borges. “Mandámos no jogo”

O treinador do Sporting, Rui Borges, não tem dúvidas após a vitória sobre o Moreirense: “Mandámos no jogo, quisemos ir à procura do golo”.

Sporting já merecia uma vitória destas...

"A qualidade e ambição da equipa... Mandámos no jogo, quisemos ir à procura do golo. O Moreirense não criou perigo, controlámos. A equipa tentou, não se escondeu, procurou do início ao fim. O Moreirense tem dois lances, tirando isso não tem absolutamente nada"

Demonstração de força?

"Demonstração da ambição e espírito e mentalidade da equipa. Desde sempre. Seja com golos aos 90, 60 ou 10, a mentalidade está lá sempre. Isso é explicito. Deixa-me feliz olhar para eles e vê-los com felicidade e acima de tudo com ambição de ganhar"

Adeptos cantaram tricampeões

"Os adeptos... eu já não tenho palavras para descrevê-los. Fizeram-nos sentir em casa, num campo difícil e onde temos tido dificuldades nos últimos anos. Hoje não tivemos e por culpa dos nossos adeptos. Fizeram-nos sentir em Alvalade. A energia sente-se e os jogadores sentiram-se e acompanharam-na naquilo que era a qualidade de jogo"

Equipa procura realizar desejo dos adeptos

"Claramente. A energia que se sente na família sportinguista é única. Está tudo na mesma sintonia, na mesma energia. Os jogos são difíceis e precisamos deles porque a energia é muito importante. Eles sabem disso e demonstram isso a cada jogo que passa"

O Sporting venceu o Moreirense, por 3-0, em partida da jornada 23 da I Liga.