Sporting vence com (grandes) golos na segunda parte

O Sporting ganhou, fora, o Moreirense, por 3-0, em partida da jornada 23 da I Liga.

Os leões dominaram, tiveram as principais ocasiões, mas os golos só apareceram na segunda parte.

Marcaram Trincão, Geny Catamo e Luis Suarez (estes dois últimos de regresso ao onze). Os três tentos tiveram nota artística.

O Moreirense não se escondeu nem chamou o autocarro, mas foi impotente para travar “a melhor equipa do campeonato”, como disse Vasco Botelho da Costa na “flash interview”.

Com este triunfo, o Sporting chega aos 58 pontos, no segundo lugar, a um do FC Porto – que ainda não entrou em campo nesta jornada.

Já o Moreirense continua tranquilo no sexto posto, com 33 pontos, alegadamente a dois de garantir a manutenção no campeonato.

Com o golo conseguido diante dos cónegos, Suarez – mais apagado na vertente exibicional, mas sempre eficaz – apanhou Pavlidis na luta pelo melhor marcador da I Liga. Ambos somam 20.