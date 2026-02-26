Borges finta renovação, revela "problema" de Nuno Santos e avisa: "Estoril vai ser dos jogos mais difíceis da época"

Rui Borges "finta" o tema da renovação com o Sporting e regozija-se com o regresso de Nuno Santos, embora sublinhe que, neste momento, o ala precisa de recuperar a condição física. E avisa: a receção ao Estoril Praia vai ser "dos jogos mais difíceis" da temporada para os leões.

Declarações do treinador do Sporting em conferência de imprensa, de antevisão do Sporting-Estoril, da jornada 24 da I Liga, marcado para sexta-feira, às 20h45. Relato e acompanhamento na Renascença.

Favoritismo: "Claramente, não. Acho que vai ser dos jogos mais difíceis que vamos ter durante a época. Jogamos contra uma boa equipa, muito dinâmica no seu processo ofensivo, tem até coisas parecidas connosco na sua ideia, muita variabilidade de posições, gosta de ter bola, tem bons jogadores, acima da média na sua tomada de decisão. Em alguns momentos, tem desequilíbrios, faz parte do abuso em termos ofensivos, da sua ambição, mas acredito que vai pôr problemas diferentes do que temos enfrentado, porque tem dinâmicas muito próprias e até difíceis de anular."

Que adversário prefere na Liga dos Campeões, entre Bodo/Glimt e Real Madrid? "Muito honestamente, não sei responder. Não olho para as duas equipas no sentido de observar qual seria a melhor. Estou feliz por termos entrado diretamente nos oitavos de final, tirou-nos sobrecarga. Vamos desfrutar ao máximo, a nossa equipa vai estar motivada e ambiciosa, para continuar esta caminhada fantástica que temos tido na Liga dos Campeões esta época.

Renovação: "Tenho contrato até 2027, estou focado apenas e só no meu trabalho desta época e em lutar pelo campeonato e em marcar a história do Sporting nas competições em que estamos inseridos."

Série de jogos decisiva: "É importante ter os jogadores todos disponíveis, para conseguirmos ter alguma rotatividade, durante o jogo e tudo, para manter o nível. Não sei se é a fase mais importante. É natural que o possam pensar, porque temos de campeonato, Taça de Portugal, Liga dos Campeões. A Taça define se passamos à final, a Champions decide se passamos aos 'quartos' e no campeonato seguimos no nosso caminho. É uma fase importante para o desfecho das competições, com jogos muito competitivos, exigentes e próximos, mas a equipa vai estar super ligada e super motivada. É importante ter toda a gente disponível, para tornar a equipa mais forte."

Gestão tendo em conta FC Porto para a Taça? "Estou focado no Estoril, não falei do jogo com o FC Porto com ninguém, muito menos com os jogadores. É dos jogos mais difíceis que vamos ter no campeonato, pela qualidade e a competência do seu treinador, que tem feito um grande trabalho. É um jogo dificílimo e temos de o encarar como o mais importante que vamos ter agora, porque é o próximo. O nosso foco é o campeonato, sabemos que estamos a correr por trás, porque estamos em segundo. Queremos ser primeiros e para ser primeiros, temos de fazer a nossa parte, que é ganhar. Ganhar perante um bom adversário, que nos vai criar muitos problemas."

Que Estoril espera: "Espero o mesmo Estoril [da primeira volta]. Ambicioso, pressionante, a jogar olhos nos olhos com qualquer adversário, como tem feito. Da primeira volta para a segunda, mudou um pouco o seu sistema inicial de jogo, mantendo algumas dinâmicas de posicionamentos, mas tem muita variabilidade de posição e de jogadores durante o jogo, cria coisas diferentes. Vai obrigar-nos a pensar e a estar concentrados de formas diferentes, principalmente na nossa organização defensiva. É um jogo difícil, até porque é uma equipa que gosta de ter bola, tem qualidade para a ter, os seus jogadores do meio-campo para a frente têm muita qualidade na tomada de decisão, a um e a dois toques, vêem coisas à frente. É uma boa equipa no processo ofensivo."

Zeno Debast: "Está a treinar, não vai a jogo por opção porque voltou a treinar a 100% com a equipa há uns dias. Está pronto para ajudar, a partir de agora. Não se passou nada, simplesmente quando voltou não estava a 100%. Temos de perceber sempre se os jogadores se sentem confortáveis. Havia ali um desconforto, por isso optámos por abrandar e melhorá-lo, no sentido de o sentir mais capaz de dar resposta para quando estivesse pronto para ajudar a equipa."

Eleições no Sporting: "O meu posicionamento é o jogo do Estoril. Não ligo nada a política e muito menos a eleições. O meu papel é treinar e é nisso que me foco."

Lesionados: "Gio [Geovany Quenda] está fora e [Ricardo] Mangas também. Sentiu um pequeno desconforto nos últimos dias e está fora do jogo. E o Fotis [Ioannidis] está em dúvida. O regresso tem sido um pouco idêntico ao Zeno, é uma lesão muito específica e às vezes há pequenos desconfortos que o levam a retroceder. O Nuno Santos está bem. O único problema dele é que esteve muito tempo parado e é natural que leve algum tempo a estar na sua melhor condição física. A decisão dele está lá, a qualidade está lá, mas depois falta a capacidade física. O tempo e o treino vão dar-lhe isso. Felizmente, está a sentir-se cada vez melhor e está a treinar bem, por isso está disponível para jogo."

Pedro Gonçalves: "Já fizemos grandes jogos com e sem o Pote. São jogadores diferentes que têm jogado naquela posição, neste caso jogou o Luís Guilherme, tem jogado o Pote, já jogou o [Francisco] Trincão. Todos diferentes, mas todos importantes na dinâmica da equipa. O Luís Guilherme chegou agora, tem acima de 70% de assertividade no seu passe e no seu drible, o Pote é o jogador que mais remata do Sporting e o segundo que cria mais ocasiões. São jogadores diferentes, mas todos importantes, sejam titulares ou não. Acima de tudo, fico feliz por ter mais soluções."

Luís Guilherme: "É difícil dizer se ele tem mais rendimento à esquerda ou à direita. Tem jogado mais à esquerda, é natural que tenha mais rendimento à esquerda. Acima de tudo, é um jogador que nos dá qualidade tanto de um lado como do outro, era algo que tínhamos identificado. Está a crescer, é um miúdo muito focado e rigoroso nas tarefas do dia a dia e entender cada vez mais rápido as dinâmicas do Sporting, da equipa e dos colegas. Está cada vez mais entrosado. Não tenho dúvidas de que, no futuro, será um jogador importantíssimo no Sporting e terá um futuro brilhante. Pela sua qualidade, mas acima de tudo, pela sua capacidade intelectual de estar sempre ligado, querer aprender, querer perceber e rapidamente o fazer."

Adversário favorito para a Liga dos Campeões II: "Não tenho. A diferença só se for nas horas de voo, porque desfruto do jogo, seja em Noruega, seja em Espanha. Temos de fazer tudo para conseguirmos continuar a fazer história e passar aos quartos de final. Será esse o nosso objetivo, independentemente do adversário. São duas grandes equipas, cada uma à sua maneira. Serão dois jogos difíceis."

Vinte jogos seguidos invicto se não perder com o Estoril. É o melhor momento desde que chegou ao Sporting? "É subjetivo. É natural que tenhamos altos e baixos, mas não perdemos as dinâmicas, a identidade. Fomos baixando num ou outro jogo a intensidade, mas fomos sempre regulares, no resultado e na qualidade. Um jogo ou outro menos conseguido em termos de qualidade, mas isso é natural. É muito subjetivo dizer que é o nosso melhor momento. Temos sido consistentes, acima de tudo, nesta caminhada, e isso é demonstrativo em todas as competições em que estamos inseridos. Não é o melhor momento. Em relação à época passada, agora temos mais jogadores a voltar. Nesta fase da temporada passada, tivemos muita malta de fora e lembro-me que tivemos claramente de abdicar do play-off da Champions, porque jogámos em Dortmund com muitos miúdos da equipa B, porque tínhamos muita gente no fio da navalha em termos físicos. Se é melhor ou pior? A equipa da época passada foi campeã, este ano ainda estamos nessa luta. Dinâmicas diferentes. Acima de tudo, olho para a equipa e vejo-a à minha imagem, à imagem da equipa técnica, dentro do que queríamos, em termos de qualidade, identidade, ambição, compromisso. Isso é o que me deixa mais tranquilo."

Duas semanas sem play-off da Champions: "Foi importante porque treinámos mais um bocadinho, normalmente só descansamos. Quando temos muitos jogos, o que fazemos é jogar e recuperar, jogar e recuperar. Estas semanas deram-nos um pouco mais estímulo de treino, intensificar algumas dinâmicas que temos. Sou um treinador que acredita muito que a repetição e o dia a dia ajuda muito a interiorizar comportamentos individuais e coletivos. Estas semanas, aproveitámos para dar alguns estímulos, aqui e ali, criar esse hábito mental do coletivo e individual do Sporting."

Caso Prestianni: "Não vou entrar aí. Já a maior parte dos treinadores falou, e bem. O racismo é um problema da sociedade, não só do futebol. Nós todos temos de estar cientes disso e fazer o melhor. Nós, pais, também. Felizmente sou pai. Na educação e do crescimento dos nossos filhos e netos, fazermos com que o mundo e a sociedade melhorem nesse sentido. É muito isso. Penso que foi o Pep Guardiola falou dos professores, porque hoje em dia as crianças e os adolescentes também são ensinados pelos professores, mas acho que muito da educação que temos. Nós, pais, temos a obrigação, cada vez mais, de demonstrar que somos todos iguais e, com o passar do tempo e dos anos, através dessa educação, passando de uns para os outros, abolir o racismo."