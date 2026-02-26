Ouvir
Sporting espera “duplicar” receitas nos próximos dez anos

26 fev, 2026 - 18:50

Declarações de André Bernardo, vice-presidente e Chief Strategy and Operations Officer, durante um colóquio.

O Sporting espera “duplicar” as receitas nos próximos dez anos.

“Acreditamos que existia muito valor por explorar e que pode ser desbloqueado através da transformação do estádio num verdadeiro centro de entretenimento", disse André Bernardo, vice-presidente e Chief Strategy and Operations Officer.

Durante o colóquio “Business of Football Summit”, organizado pelo Financial Times, Bernardo sublinha: “Queremos tornar-nos uma referência enquanto 'hub' global de entretenimento”.

O dirigente leonino lembra que o Sporting tem instalações em localização privilegiada. "Temos uma localização privilegiada, a cinco minutos do aeroporto e a 15 minutos de metro do centro da cidade. O nosso estádio foi concebido com um centro comercial integrado. Foi vendido no passado, readquirimo-lo e faz parte do nosso plano para os próximos dez anos. Queremos que o estádio funcione como uma plataforma e um ecossistema que sirva os dias de jogo, os dias sem jogo e múltiplas linhas adicionais de receita”.

Depois, num debate denominado “Stadiums as an asset class – Is investing in football’s building boom a safer way in?”, André Bernardo lembrou ainda que foi feito um esforço de renovação do estádio.

