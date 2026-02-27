Rui Borges. “Era importante entrar bem, conseguir o golo cedo para deixar o Estoril desconfortável”

O treinador do Sporting, Rui Borges, gostou especialmente da primeira parte dos leões, mas com vitória justa.

A partida

"Duas partes distintas. A primeira boa da nossa parte com bola e sem bola, nos dois momentos, qualidade na construção e criação, chegada à zona de finalização. Perante uma boa equipa era importante entrar bem, conseguir o golo cedo para deixar o Estoril mais desconfortável, abrir mais o jogo. Na segunda parte falhámos demasiados passes, especialmente de ligação. Deixámos o Estoril ter mais bola. Controlámos, a energia foi caindo mais na segunda parte, com o Estoril a ter algumas aproximações sem perigo. Grande jogo do Inácio e do Ousmane [Diomande], muito ligados aos momentos em que podíamos levar com transições. E agora acabámos por fazer o 3-0, acho que merecíamos por uma ou outra oportunidade que tivemos. A malta que entrou deu essa energia e calma. Feliz por ver essa malta responder e é mais uma demonstração de que todos estão ligados no objetivo principal".

Lado esquerdo do Estoril teve dificuldades

"Tem muito a ver com as nossas dinâmicas. Sabíamos o que íamos ter pela frente, as dinâmicas defensivas do Estoril, de que forma podíamos quebrar a pressão. Sabíamos que iam ser ambiciosos, tentar pressionar. Sabíamos como quebrar o bloco e conseguimos fazê-lo. A nossa esquerda em termos defensivos até nos deixou com mais dúvidas. Mas fomos conseguindo anular. A equipa estava super ligada e com a energia em alta, queríamos muito ganhar e seguir o caminho que tem vindo a ser construído. Agora vamos entrar numa fase de muitos jogos intensos, exigentes e precisamos dessa energia lá no alto".

Pedro Gonçalves não jogou a pensar no FC Porto?

"Não estava a 100%. Dentro da nossa perspetiva, do atleta também, foi melhor não utilizar. Não houve essa necessidade e foi nesse sentido, mais do que olhar para o próximo jogo. Agora sim, olhamos para o FC Porto e vemos quem está na máxima força, quem pode ou não pode jogar, e como poderemos entrar bem e competitivos".

Bodo/Glimt na Liga dos Campeões

"É uma equipa que tem demonstrado a sua qualidade. Tem um coletivo bastante forte. Tem ganho principalmente em casa, mas até fora, a grandes equipas europeias. E isso serve de alerta. Não será nada do que as pessoas podem pensar, de ser o adversário mais acessível. Eliminou grandes equipas e temos de estar ligados. Mas teremos tempo de pensar. Até lá teremos dois jogos difíceis que queremos disputar e ganhar".

O Sporting venceu o Estoril, por 3-0, em partida da jornada 24 da I Liga.