Sporting defronta Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Os noruegueses do Bodo/Glimt são o adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, segundo ditou o sorteio da UEFA esta sexta-feira.

Os leões apuraram-se diretamente para esta fase após terminarem no sétimo lugar da fase de liga. Mediante as condicionantes do sorteio, o Sporting já sabia que iria defrontar Real Madrid ou Bodo/Glimt. Caso consigam passar aos quartos de final, o Sporting defrontará o vencedor da eliminatória entre Arsenal e Bayer Leverkusen.

"Se olharmos para o passado recente, todos os grandes clubes que jogaram em casa do Bodo tiveram muitas dificuldades", disse Bernardo Palmeiro, o diretor-geral do Sporting, lembrando assim o que ali sofreram Manchester City e Inter. "Esperamos um jogo muito difícil, no primeiro jogo fora, mas obviamente que, se virmos como jogaram em Milão e ganharam ao Inter, penso que será muito muito difícil, temos de nos preparar muito bem. Estamos felizes por estar aqui, fizemos uma primeira fase muito boa. Temos de continuar assim."



O Bodo/Glimt está a participar pela primeira vez na Liga dos Campeões, depois de ter chegado às meias-finais da Liga Europa na época passada.

Os noruegueses, que perderam o seu campeonato em novembro para o Viking, estiveram às portas da eliminação na Liga dos Campeões com um mau arranque de fase de liga: arrancaram com empate na visita ao Slavia de Praga e na receção ao Tottenham, perderam três jogos consecutivos frente ao Galatasaray, Mónaco e Juventus, e terminaram o ano com novo empate em Dortmund, a dois golos.