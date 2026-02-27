Sporting defronta Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões

27 fev, 2026 - 11:15 • Eduardo Soares da Silva
Os noruegueses do Bodo/Glimt são o adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, segundo ditou o sorteio da UEFA esta sexta-feira.
Os leões apuraram-se diretamente para esta fase após terminarem no sétimo lugar da fase de liga. Mediante as condicionantes do sorteio, o Sporting já sabia que iria defrontar Real Madrid ou Bodo/Glimt. Caso consigam passar aos quartos de final, o Sporting defrontará o vencedor da eliminatória entre Arsenal e Bayer Leverkusen.
"Se olharmos para o passado recente, todos os grandes clubes que jogaram em casa do Bodo tiveram muitas dificuldades", disse Bernardo Palmeiro, o diretor-geral do Sporting, lembrando assim o que ali sofreram Manchester City e Inter. "Esperamos um jogo muito difícil, no primeiro jogo fora, mas obviamente que, se virmos como jogaram em Milão e ganharam ao Inter, penso que será muito muito difícil, temos de nos preparar muito bem. Estamos felizes por estar aqui, fizemos uma primeira fase muito boa. Temos de continuar assim."
O Bodo/Glimt está a participar pela primeira vez na Liga dos Campeões, depois de ter chegado às meias-finais da Liga Europa na época passada.
Os noruegueses, que perderam o seu campeonato em novembro para o Viking, estiveram às portas da eliminação na Liga dos Campeões com um mau arranque de fase de liga: arrancaram com empate na visita ao Slavia de Praga e na receção ao Tottenham, perderam três jogos consecutivos frente ao Galatasaray, Mónaco e Juventus, e terminaram o ano com novo empate em Dortmund, a dois golos.
Liga Europa
O fim de época na Noruega trouxe nova energia ao Glimt, que venceu os últimos dois jogos da fase de liga, em janeiro, surpreendendo o Manchester City com um triunfo por 3-1 e o Atlético de Madrid, na capital espanhola, por 2-1.
A equipa orientada por Kjetil Knutsen desde 2019, ano em que regressou à primeira divisão da Noruega, voltou a causar surpresa ao eliminar no "play-off" o Inter de Milão, finalista vencido da competição.
Na época passada, o Bodo/Glimt defrontou duas equipas portuguesas e com grande sucesso na Europa League: recebeu e bateu o FC Porto, por 3-2, e foi à Pedreira vencer o Sporting de Braga, por 2-1.
O Sporting vai jogar primeira no norte da Noruega, no dia 10 ou 11 de março. Recebe o Glimt na segunda mão, em Alvalade, no dia 17 ou 18 de março. A UEFA anunciará o calendário exato nas próximas horas.
PSG-Chelsea
Real Madrid-Manchester City
Newcastle-Barcelona
Bodo/Glimt-Sporting
Galatasaray-Liverpool
Atalanta-Bayern de Munique
Atlético de Madrid-Tottenham
Leverkusen-Arsenal