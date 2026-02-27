Ouvir
Sporting quer quebrar o gelo na Champions: "Todos os grandes clubes que jogaram fora com o Bodo tiveram dificuldades"

27 fev, 2026 - 11:33 • Inês Braga Sampaio

Bernardo Palmeiro, diretor-geral de futebol do Sporting, avisa para as dificuldades que os leões terão diante do Bodo/Glimt, adversário dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Sporting está avisado para os perigos, especialmente na Noruega, do Bodo/Glimt, adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações à UEFA, em inglês, o diretor-geral de futebol do Sporting, Bernardo Palmeiro, sublinha que, frente a Real Madrid ou Bodo/Glimt, as duas opções a sorteio, esta sexta-feira, "ia sempre ser muito difícil".

"O Real Madrid é um dos melhores clubes do mundo e o Bodo está a fazer um grande percurso esta época. (...) Se olharem para o passado recente, todos os grandes clubes que jogaram fora com o Bodo tiveram grandes dificuldades. Esperamos um jogo muito duro na Noruega. Mas também importa recordar que eles ganharam ao Inter em Milão, por isso, vai ser muito difícil. Mas esperamos estar na próxima fase", diz.

Ainda assim, o Sporting espera vencer: "Estamos felizes por estar nos 'oitavos', fizemos uma fase de liga muito boa e queremos continuar."

Bernardo Palmeiro rejeita, contudo, fazer já contas à eliminatória, lembrando que o foco do Sporting é outro: "Estamos a lutar por todos os títulos internamente, temos jogos muito complicados e será jogo a jogo."

"Na Liga dos Campeões, é ver o que podemos fazer frente ao Bodo. Queremos fazer o nosso melhor e tentar seguir em frente", remata.

O Sporting vai jogar com Bodo/Glimt a 9/11 e 16/18 de março, primeiro fora e depois em casa. Se avançar para os quartos de final, terá pela frente Bayer Leverkusen ou Arsenal, nos dias 6/8 e 13/15 de abril.

