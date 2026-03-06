Rui Borges, as "faltas de respeito", o duplo clássico e o "bicho" Suárez. "É meter uma velinha"

Rui Borges vai "meter uma velinha" para ter a certeza que não perde Luis Suárez na fase decisiva da época, mais ainda quando o objetivo do Sporting é fazer umas segunda volta "extraordinária" e ser campeão. Para isso, é obrigatório vencer o Braga no sábado, na véspera do Benfica-FC Porto.

Declarações do treinador do Sporting em conferência de imprensa, em que recusou comentar o clássico com o FC Porto da Taça de Portugal, mas também referiu já ter sofrido muitas "faltas de respeito".

O Braga-Sporting está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga, e terá relato e acompanhamento na Renascença.

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Braga mais defensivo? "O Braga não muda a sua ideia de jogo independentemente dos jogadores que estiverem em campo. Quer ter bola, gosta de ter bola, juntamente com o Sporting é a equipa com mais posse de bola do campeonato. O Braga não gosta de perder a bola, é muito forte na reação à perda no último terço. Jogue o João [Moutinho] ou o [Leonardo] Lelo, a ideia de jogo está lá sempre, eles não mudam, É uma equipa que gosta de ter bola, que procura o golo, muito proposta ao jogo ofensivo e que nos vai criar muitas dificuldades, como em Alvalade. Tirou-nos alguns gatilhos de pressão, pela variabilidade de posição de toda a equipa. É uma equipa que tem muitos golos, é dos melhores ataques do campeonato. Nos últimos dez jogos fez tantos golos como o Sporting. Em casa, tem nove golos sofridos. É uma equipa que tem muito penáltis, é sinal de que empurra muito o adversário para dentro da sua área. É uma equipa forte, a última derrota para o campeonato foi em setembro, o que espelha bem as dificuldades que vamos ter."

Renovação de Francisco Trincão: "Fico contente, é um jogador que tem vindo a crescer cada vez mais maduro, com uma importância enorme nas conquistas do Sporting e na dinâmica da equipa. Desde que cheguei, foi dos jogadores que mais me impressionaram, se não o que mais me impressionou. Dá tudo pela equipa, para além da sua qualidade técnica e inteligência, está sempre em prole da equipa, sempre ligado. Tem vindo a crescer, faz várias posições, torna o Sporting muito mais forte. Estou feliz por ele, acima de tudo, e por nós, Sporting, por podermos continuar a contar por mais anos com o Francisco."

Morita fez 150 jogos, gostava que renovasse? "Tem muito a ver com a estrutura e a vontade do jogador. É um jogador de que gostamos muito, quando cheguei era um jogador que me tinha fascinado. Está num bom momento e no presente é um jogador importante para o Sporting."

Luís Guilherme ou Pote: "Nós também não mudamos a nossa ideia de jogo. Podemos mudar um ou outro jogador que nos dá coisas diferentes em termos ofensivos e defensivos. Equipas diferentes, ideias de jogo diferentes. Em termos estratégicos podemos olhar para as coisas de forma diferente, mas nunca mudamos a ideia de jogo. Vamos defrontar uma boa equipa, muito bem trabalhada e que nos vai colocar imensas dificuldades, mas também acreditamos que vamos colocar muitas dificuldades ao Braga."

Braga em vantagem por ter mais dias de descanso? "Não sei, é muito subjetivo. Tem mais dias de descanso, é possível que tenham com energia mais no alto, mas da nossa parte não servirá de desculpa para a intensidade de jogo e o que faremos ou não, perante um Braga forte, intenso, que teve mais dias para preparar o jogo e tem jogadores mais frescos. Mas a nossa vontade de jogar e ganhar é tanta que nunca servirá de desculpa."

Casos do clássico com o FC Porto: "Vou ser como o tempo: frio. Já falei o que tinha a falar sobre esse jogo, não vou estar a comentar. Estou focado apenas e só no jogo como Braga, um jogo difícil neste caminho que temos traçado."

Fim de semana com Benfica-FC Porto. É decisivo? "Não. Se o Sporting ganhar, faz o que tem a fazer, a sua parte, que é isso que é importante e é isso que nós queremos. Queremos fazer uma segunda volta melhor que a primeira, porque a primeira foi boa mas não chegou. Temos de fazer uma segunda volta extraordinária. Para isso, temos de ganhar amanhã. Isso é que eu sei, mais do que tudo o resto e do jogo entre os dois rivais. Temos de fazer a nossa parte e depois perceber a consequência de ganharmos. Se não fizermos a nossa parte, o resultado dos outros não importa para absolutamente nada. Vamos ter de estar no nosso máximo."

Segunda volta: "Queremos fazer a tal segunda volta melhor, para chegar ao fim e perceber se chego ou não para sermos campeões. Do outro lado também há equipas fortes, também pode fazer uma segunda volta extraordinária novamente e por mais que a gente faça uma segunda volta extraordinária, não conseguimos chegar a primeiro. Agora, a nossa vontade de ser campeões passa pelo nosso jogo. Temos de ganhar."

Zeno Debast: "Pode entrar na convocatória. Já poderia entrar no jogo com o Porto, mas não entrou porque achávamos que ainda não estava na melhor condição física. Para o jogo de amanhã, poderá estar dentro."

Fotis Ioannidis: "Está fora do jogo de amanhã."

Pode abdicar da Champions para se focar no campeonato, perante as lesões? "Não olho de todo dessa forma. Estamos bem, a equipa está bem. Tivemos uma semana normal, agora entramos em três, quatro jogos seguidos, mas jogamos ao quarto dia e assim conseguimos ter a equipa verdadeiramente capaz para dar resposta. É isso que esperamos e acreditamos muito. Tanto hoje como para o Bodo jogamos ao quarto jogo. Há o desgaste da viagem mas toda a gente está preparada para jogar. Tem a ver com momento e a perceção do momento da equipa e da época, e a parte estratégica do jogo, mas os dias em si não vão mudar em nada o pensamento. Queremos muito ganhar o jogo de amanhã e queremos muito ganhar o jogo com o Bodo porque queremos muito continuar a marcar a história do Sporting na Liga dos Campeões."

Luis Suárez sem descanso: "Com a indisponibilidade do Fotis, acabamos por sacrificar um bocadinho mais o Luis. Felizmente, temos conseguido gerir esse esforço com ele, recuperar um pouco a sua capacidade para jogo. Felizmente, também não é um jogador muito dado a lesões. E tem estado muito bem, é um muro de trabalho, um bicho. Nesse aspeto estamos muito tranquilos. É meter uma velinha para não se aleijar, bater na madeira [risos]. Gostávamos muito de ter o Fotis, porque também seria um jogador importantíssimo esta fase, até para termos o equilíbrio do desgaste físico do Luis. Mas é o que é. Não me vou lamentar, o Luis tem dado resposta e quando não jogar, quem estiver lá também dará boa resposta."

Pedro Gonçalves: "Está bem, está a treinar normalmente, foi mesmo uma questão de gerir algum tempo. Poderá jogar de início, logo se verá."

Foi falta de respeito Villas-Boas falar quando Borges ainda estava em conferência de imprensa? "Já tive tantas faltas de respeito desde que estou no Sporting... Não é algo a que dou valor, honestamente."

Sporting pode jogar mais na expectativa com o Braga? "No jogo em casa, o Braga na segunda parte foi melhor que nós na posse de bola, mas não criou muito perigo. Acaba por empatar o jogo num lance individual, um penálti. São duas equipas que gostam de ter bola, vai ser um bom desafio para ambas. Nós gostamos de a ter e não gostamos de não a ter, e eles igual. Agora, para nós, Sporting, é respeitarmos quem está do outro lado, percebermos aquilo em que eles são bons e sermos uma equipa muito equilibrada. Temos de perceber todos os momentos de jogo, não podemos perder o equilíbrio mental e o discernimento."