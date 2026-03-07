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Braga a empatar Sporting, outra vez, nos descontos

07 mar, 2026 - 20:16 • Carlos Calaveiras

Leões melhor na primeira parte, arsenalistas melhor na segunda e igualdade no final.

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O Sp. Braga e o Sporting empataram 2-2, na Pedreira, em partida da jornada 25 da I Liga.

O golo decisivo foi apontado nos descontos, por Zalazar, de grande penalidade, repetindo o que aconteceu na primeira volta em Alvalade.

Antes, pelos leões, tinham marcado Gonçalo Inácio (de cabeça, após canto) e o inevitável Luis Suarez (de grande penalidade).

Já o primeiro tento dos arsenalistas foi do capitão Ricardo Horta, na altura, no primeiro e único remate da equipa durante o primeiro tempo.

Resumindo, os leões foram superiores na primeira parte (8-1) em remates. Já os guerreiros do Minho foram melhores (e mais pressionantes) no segundo tempo, tendo conseguido o empate nos descontos, numa altura em que a equipa de Alvalade já sofria fisicamente.

Com este empate, o Sporting sobe aos 62 pontos e o Braga aos 46.

Este domingo, há Benfica – FC Porto, confronto entre terceiro e primeiro classificado na tabela. O empate deste sábado pode dar ainda mais interesse ao clássico.

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