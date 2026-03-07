- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
I Liga
Braga a empatar Sporting, outra vez, nos descontos
07 mar, 2026 - 20:16 • Carlos Calaveiras
Leões melhor na primeira parte, arsenalistas melhor na segunda e igualdade no final.
O Sp. Braga e o Sporting empataram 2-2, na Pedreira, em partida da jornada 25 da I Liga.
O golo decisivo foi apontado nos descontos, por Zalazar, de grande penalidade, repetindo o que aconteceu na primeira volta em Alvalade.
Antes, pelos leões, tinham marcado Gonçalo Inácio (de cabeça, após canto) e o inevitável Luis Suarez (de grande penalidade).
Já o primeiro tento dos arsenalistas foi do capitão Ricardo Horta, na altura, no primeiro e único remate da equipa durante o primeiro tempo.
Resumindo, os leões foram superiores na primeira parte (8-1) em remates. Já os guerreiros do Minho foram melhores (e mais pressionantes) no segundo tempo, tendo conseguido o empate nos descontos, numa altura em que a equipa de Alvalade já sofria fisicamente.
Com este empate, o Sporting sobe aos 62 pontos e o Braga aos 46.
Este domingo, há Benfica – FC Porto, confronto entre terceiro e primeiro classificado na tabela. O empate deste sábado pode dar ainda mais interesse ao clássico.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
- Recorde os melhores momentos do Sp. Braga - Sporting
- Rui Borges. "Braga acaba por ser feliz no último lance"
- Vicens. "Equipa acreditou em procurar o golo até final"
- Nota 4 para Miguel Nogueira. "Dois penáltis bem assinalados"
- Sporting de Braga com missão difícil perante objetivo dos 'quartos' da Liga Europa
- Recorde os melhores momentos do Sp. Braga - Sporting
- Rui Borges. "Braga acaba por ser feliz no último lance"
- Vicens. "Equipa acreditou em procurar o golo até final"
- Nota 4 para Miguel Nogueira. "Dois penáltis bem assinalados"
- Sporting de Braga com missão difícil perante objetivo dos 'quartos' da Liga Europa