Rui Borges. "Braga acaba por ser feliz no último lance"

O treinador do Sporting, Rui Borges, lamenta o golo sofrido nos descontos, dá mérito ao Sp. Braga e reconhece que a equipa perdeu energia na segunda parte.

A partida

"É um bocado a história entre Sporting e Sp. Braga nos três jogos em que os defrontei. Já na época passada sofremos aos 90 e tal minutos, esta época também. Não faltou nada, apenas estarmos um pouco mais concentrados. Na primeira parte entrámos bem, com muita qualidade, podíamos ter feito 2-0. O Sp. Braga, na única aproximação que tem na primeira parte, faz o golo do empate. Em 90 minutos têm três remates, são dois golos e um remate. Tirando isso têm duas bolas a passar na área. Na segunda parte o Sp. Braga foi melhor em termos de ter mais bola, e nós fomos perdendo alguma energia. Mérito do adversário, que coloca muita gente na primeira etapa de construção e é difícil pressionar. Depois das substituições na segunda parte melhorámos, crescemos, o Sp. Braga deixou de pressionar, e acabam por ser felizes no último lance".

Menos Sporting na segunda parte

"Duas coisas. Um bocadinho uma perda de energia geral, e aí é claro. Podiam dizer 'ah mudava mais um ou outro jogador', mas de forma geral sinto que a equipa quebrou um bocadinho. Mas foi mérito do adversário, conseguiu ser dinâmico e acaba por empurrar-nos para trás. Mas, mesmo assim, a equipa foi competitiva, competente e o Sp. Braga acaba por ser feliz no último lance do jogo".

Hoje foi Sporting a sofrer nos descontos

"Acho que fizemos por merecer os 3 pontos. Na transição podíamos ter feito um ou outro golo, na bola parada... É o que é, agora não há que lamentar. É 1 ponto que somamos, e independentemente do resultado dos outros, o que conseguimos controlar são os nossos jogos. No fim fazemos as contas".

Qual o melhor resultado no clássico?

"Não vou estar à espera do resultado dos outros. Somámos 1 ponto hoje e depois desta há mais 9 jornadas".

Campeonato e Liga dos Campeões

"Não temo nada. Olho muito para o meu caminho, para o nosso trabalho. Vêm aí jogos de Champions, temos de mudar o chip, e quando forem jogos de campeonato queremos fazer o nosso melhor. Mas do outro lado há adversários competitivos e temos de manter essa qualidade".

O Sporting empatou 2-2 em casa do Sp. Braga em partida da jornada 25 do campeonato.