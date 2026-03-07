Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Rui Borges. "Braga acaba por ser feliz no último lance"

07 mar, 2026 - 20:45

O Sporting empatou 2-2 em casa do Sp. Braga em partida da jornada 25 do campeonato.

A+ / A-

O treinador do Sporting, Rui Borges, lamenta o golo sofrido nos descontos, dá mérito ao Sp. Braga e reconhece que a equipa perdeu energia na segunda parte.

A partida

"É um bocado a história entre Sporting e Sp. Braga nos três jogos em que os defrontei. Já na época passada sofremos aos 90 e tal minutos, esta época também. Não faltou nada, apenas estarmos um pouco mais concentrados. Na primeira parte entrámos bem, com muita qualidade, podíamos ter feito 2-0. O Sp. Braga, na única aproximação que tem na primeira parte, faz o golo do empate. Em 90 minutos têm três remates, são dois golos e um remate. Tirando isso têm duas bolas a passar na área. Na segunda parte o Sp. Braga foi melhor em termos de ter mais bola, e nós fomos perdendo alguma energia. Mérito do adversário, que coloca muita gente na primeira etapa de construção e é difícil pressionar. Depois das substituições na segunda parte melhorámos, crescemos, o Sp. Braga deixou de pressionar, e acabam por ser felizes no último lance".

Menos Sporting na segunda parte

"Duas coisas. Um bocadinho uma perda de energia geral, e aí é claro. Podiam dizer 'ah mudava mais um ou outro jogador', mas de forma geral sinto que a equipa quebrou um bocadinho. Mas foi mérito do adversário, conseguiu ser dinâmico e acaba por empurrar-nos para trás. Mas, mesmo assim, a equipa foi competitiva, competente e o Sp. Braga acaba por ser feliz no último lance do jogo".

Hoje foi Sporting a sofrer nos descontos

"Acho que fizemos por merecer os 3 pontos. Na transição podíamos ter feito um ou outro golo, na bola parada... É o que é, agora não há que lamentar. É 1 ponto que somamos, e independentemente do resultado dos outros, o que conseguimos controlar são os nossos jogos. No fim fazemos as contas".

Qual o melhor resultado no clássico?

"Não vou estar à espera do resultado dos outros. Somámos 1 ponto hoje e depois desta há mais 9 jornadas".

Campeonato e Liga dos Campeões

"Não temo nada. Olho muito para o meu caminho, para o nosso trabalho. Vêm aí jogos de Champions, temos de mudar o chip, e quando forem jogos de campeonato queremos fazer o nosso melhor. Mas do outro lado há adversários competitivos e temos de manter essa qualidade".

O Sporting empatou 2-2 em casa do Sp. Braga em partida da jornada 25 do campeonato.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)