Borges não subestima Bodo/Glimt. "Já bateu grandes equipas, se calhar é candidato à vitória final"

Rui Borges diz que só os mais desatentos é que estão surpreendidos com a campanha do Bodo/Glimt e acredita, até, que a equipa norueguesa é, possivelmente, um dos candidatos à conquista da Liga dos Campeões.

"Para mim o Bodo/Glimt não é surpreendente. Só para quem não acompanha há muito. Na época passada, foi às meias-finais da Liga Europa, só foi eliminado como venceu. Este ano já bateu grandes equipas europeias, se calhar é candidato à vitória final", afirma o treinador do Sporting, esta terça-feira, em conferência de imprensa.



O Sporting visita o terreno do Bodo/Glimt, na Noruega, na quarta-feira, às 20h00. Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.

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Como fazer frente a Bodo/Glimt surpreendente: "Para mim o Bodo/Glimt não é surpreendente. Só para quem não acompanha há muito. Na época passada, foi às meias-finais da Liga Europa, só foi eliminado como venceu. Este ano já bateu grandes equipas europeias, se calhar é candidato à vitória final. São duas equipas com ambição enorme, um pouco diferentes na sua ideia, mas muito competitivas e muito ambiciosas, determinadas em marcar história, em marcar o seu nome, também cada jogador à procura desse sentimento de ficar na história do clube. Nisso, são duas equipas muito idênticas. São duas grandes equipas, cada uma com as suas armas."

Conversou com jogadores sobre escolha de pitons para relvado sintético? "Há algum tempo. Sim, claramente que sim. Felizmente eles hoje em dia têm acesso facilmente a qualquer tipo de botas e têm de estar preparados, como atletas, para a exigência e para o que é exigido para o jogo. Jamais servirá de desculpa, mas é um pouco diferente de jogar na relva. A bola salta mais se estiver seca, anda mais rápido se estiver molhado. Prende mais nas rotações, quem não está habituado causa mais dificuldade, mesmo na tração para ganhar dificuldade. É totalmente diferente para quem não está habituado, agora, não pode nem nunca poderá servir de desculpa, até porque o Bodo já fez grandes jogos fora de casa."

Gestão física: "Espero que a malta esteja bem. E não pode servir de desculpa, mas em Braga já vimos claramente ali a quebra física de alguns jogadores. Se lhes perguntar, eles vão dizer todos que estão bem. Acredito que ao quarto dia eles já estão bem para a exigência do jogo, mas vamos defrontar uma equipa muito intensa e que vai exigir muito de nós a nível físico, para além do impacto físico de jogar num relvado sintético. Vamos ter de perceber durante o treino quem já está mais adaptado."

Há mais de 40 anos que o Sporting não chega aos quartos de final: "O Sporting já fez história, agora é continuar a sonhar, com os pés bem assentes na terra. O Bodo já venceu grandes equipas em casa e fora, nesta competição. No seu campeonato, é uma equipa que tem muita posse de bola, com 65%. Não foi campeão, mas tem o melhor ataque e melhor defesa. Em 2024 e 2025, tem média de três golos por jogo. É a equipa na Champions com mais golos em contra-ataque e ataque rápido. É um contraste, mas dita bem a força do Bodo/Glimt, tanto num processo ofensivo, como num processo defensivo contra grandes equipas."

Primeira mão decisiva? "Os dois jogos vão ser decisivos. O Bood já fez grandes jogos em casa, mas também já fez grandes jogos fora. As duas mãos serão decisivas e quem foi mais forte passará aos quartos de final.

Adaptação ao relvado: "Temos de perceber qual é o melhor onze para o jogo. O Nuno [Santos], o Dani [Bragança] vieram há pouco tempo de lesões do joelho, é preciso perceber o impacto que vão ter e a adaptação ao campo. Mas não só a malta que esteve com lesões mais graves, para toda a malta será essencial perceber como será a adaptação ao relvado.

Nuno Santos: "Vem de uma paragem muito longa, uma lesão gravíssima. É claro que na parte física, o Nuno ainda não é o Nuno e ainda vai levar algum tempo. A parte técnica está lá, é um jogador extraordinário. Na parte tática, também. Agora, naquilo que pudermos ajudar, e muito dentro da comunicação que temos com o atleta, é perceber como é que ele se senta, o que ele acha. De foram, também temos a nossa perceção, porque depois o jogador, mesmo estando a passo, vai dizer sempre que está bem. Eles querem é jogar todos. Vai levar algum tempo, a lesão do Nuno não foi normal, ele sabe disso e já tivemos essa conversa. Agora, é um guerreiro e se há alguém que poderia ter superado isto e voltar a ser o mesmo jogador, é ele."

Lateral-esquerdo: "Vamos ver. Se não jogar o Nuno, vou ter de fazer uma adaptação, não há mais nenhum lateral-esquerdo. Também pode passar pelo Moreira, também está na convocatória."

Chave do jogo: "A nossa capacidade de estarmos preparados para a exigência física dos 90 minutos. É uma equipa que mete muita intensidade, é muito vertical, muito intensa na procura da baliza. Temos de estar preparados e muito equilibrados. Somos uma equipa que gosta de ter bola e temos de estar muito lúcido e muito rigorosos nos equilíbrios, para o Bodo não entrar nesse processo, visto que é uma equipa forte na transição ofensiva."

Adiamento do jogo com o Tondela: "Temos esse direito, acima de tudo. Temos a oportunidade e fizemo-lo, porque vínhamos aqui com três jogos seguidos, todos de grande exigência física e mental. Se temos esse direito, é tirar proveito dele. Noutros momentos, se calhar tínhamos, mas não conseguimos."