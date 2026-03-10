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Rui Borges eleito melhor treinador de fevereiro da I Liga
10 mar, 2026 - 20:07 • Inês Braga Sampaio
Sporting venceu quatro dos cinco jogos que disputou.
Rui Borges venceu o prémio relativo a fevereiro de melhor treinador do mês da I Liga.
Numa votação dos colegas de profissão, o treinador do Sporting reuniu 19,26% das preferências. Superou Carlos Vicens (14,81%), do Sporting de Braga, e José Mourinho (11,11%), do Benfica.
No mês em causa, o Sporting venceu quatro jogos em cinco para o campeonato: Nacional (2-1), Famalicão (1-0), Moreirense (3-0) e Estoril Praia (3-0). Além disso, empatou na visita ao FC Porto (1-1).
É o segundo prémio de treinador do mês para Rui Borges, de 44 anos, esta época, depois de já ter sido galardoado em novembro.
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