Contra o sintético e o contra-ataque. É isto que tem de saber para o Bodo/Glimt-Sporting

O Sporting joga esta quarta-feira no terreno dos noruegueses do Bodo/Glimt a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, competição na qual apenas uma vez atingiu os "quartos".

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No relvado sintético do Estádio Aspmyra, os leões, que garantiram o apuramento direto ao terminarem a fase de liga na sétima posição, defrontam o surpreendente Bodo/Glimt, que, no play-off de acesso aos "oitavos", afastou os italianos do Inter Milão, depois de se ter imposto a Manchester City e Atlético de Madrid, na fase anterior.

Na antevisão da partida, na terça-feira, Rui Borges salientou que o Bodo "só é surpreendente para quem não acompanha há muito".

"Na época passada, foi às meias-finais da Liga Europa, só foi eliminado como venceu. Este ano já bateu grandes equipas europeias, se calhar é candidato à vitória final", advertiu o treinador do Sporting, que realçou um dado para ilustrar o perigo que os noruegueses representam: "É a equipa na Champions com mais golos em contra-ataque e ataque rápido."