- Bola Branca 12h44
- 16 jun, 2026
-
Liga dos Campeões
Contra o sintético e o contra-ataque. É isto que tem de saber para o Bodo/Glimt-Sporting
11 mar, 2026 - 09:50 • Inês Braga Sampaio com Lusa
Rui Borges alertou para os perigos do Bodo, que esta época já derrotou Inter de Milão, Atlético de Madrid e Manchester City. Primeiro jogo na Noruega, às 20h00 desta quarta-feira, e segundo em Alvalade, às 17h45 do dia 18 de março.
O Sporting joga esta quarta-feira no terreno dos noruegueses do Bodo/Glimt a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, competição na qual apenas uma vez atingiu os "quartos".
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
No relvado sintético do Estádio Aspmyra, os leões, que garantiram o apuramento direto ao terminarem a fase de liga na sétima posição, defrontam o surpreendente Bodo/Glimt, que, no play-off de acesso aos "oitavos", afastou os italianos do Inter Milão, depois de se ter imposto a Manchester City e Atlético de Madrid, na fase anterior.
Na antevisão da partida, na terça-feira, Rui Borges salientou que o Bodo "só é surpreendente para quem não acompanha há muito".
"Na época passada, foi às meias-finais da Liga Europa, só foi eliminado como venceu. Este ano já bateu grandes equipas europeias, se calhar é candidato à vitória final", advertiu o treinador do Sporting, que realçou um dado para ilustrar o perigo que os noruegueses representam: "É a equipa na Champions com mais golos em contra-ataque e ataque rápido."
Sporting
Borges não subestima Bodo/Glimt. "Já bateu grandes equipas, se calhar é candidato à vitória final"
Técnico do Sporting alerta para a qualidade dos no(...)
O jogo entre o Bodo/Glimt e os bicampeões portugueses, que não podem contar com os castigados Maxi Araújo e Pedro Gonçalves, tem início marcado para as 20h00 e será arbitrado pelo esloveno Ivan Kruzliak.
O vencedor da eliminatória, cuja segunda mão se disputa em Alvalade, em Lisboa, a 17 de março, às 17h45, vai defrontar nos quartos de final os alemães do Bayer Leverkusen ou os ingleses do Arsenal.
Esta é a quarta vez que o Sporting disputa os oitavos de final da principal competição europeia de clubes, depois de 1982/83, 2008/09 e 2021/22. Na primeira, ainda sob a designação de Taça dos Campeões Europeus, alcançou a sua única presença nos quartos de final, tendo acabado afastado pelos espanhóis da Real Sociedad.
Além do Bodo/Glimt-Sporting, estão agendados para esta quarta-feira mais três encontros da primeira mão: Bayer Leverkusen-Arsenal, Paris Saint-Germain-Chelsea e Real Madrid-Manchester City.
- Bola Branca 12h44
- 16 jun, 2026
-