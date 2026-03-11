Gonçalo Inácio. "Derrota justa"

Os jogadores do Sporting fizeram autocrítica no final da partida contra o Bodo/Glimt para a Liga dos Campeões.

Gonçalo Inácio

"Não estávamos a conseguir ter os timings de pressão. Faltou muita atitude nossa e acho que passou muito por aí, é uma derrota justa".

Hjulmand

"Ainda temos de analisar o jogo, ver o que podemos fazer melhor e em Alvalade tudo é possível. Eu acredito sempre. Concedemos dois golos em que não seguimos o homem na área. Nós conhecíamos as combinações deles - que são muito boas -, mas na segunda parte críamos oportunidades... depois eles marcaram e mataram o jogo".

Fresneda

"Acho que entrámos muito bem no jogo, nos primeiros minutos estivemos bem. Depois baixámos o bloco e eles controlaram completamente nos primeiros minutos. Eles mereceram marcar os golos. Perdemos as referências nos golos e acho que faltou um bocadinho de atitude na primeira parte. Na segunda entrámos muito bem, tentámos impor o nosso jogo, mas acabaram por fazer o terceiro. Sem dúvida mereceram ganhar, mas isto é um jogo a duas mãos e temos a segunda em nossa casa para vencer".

O Sporting perdeu 3-0 diante do Bodo/Glimt na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.