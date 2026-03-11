Há um coração sportinguista dividido em Bodø: “Preparem as carteiras, isto não é barato”

O Sporting está em solo norueguês para defrontar o Bodø/Glimt na 1.ª mão dos oitavos de final da Champions League. Fábio Pinheiro reside em Bodø há 10 anos e vai ser um dos muitos portugueses que vão marcar presença no Aspmyra Stadion, esta quarta-feira, às 20h (horário de Portugal continental), mas admite que "a maioria não é do Sporting”.

O Bodø é, juntamente com os leões, uma das equipas sensação desta edição, eliminando Inter de Milão nos play-offs e vencendo o Manchester City na fase de liga. Fábio, sportinguista assumido, confessa que “o coração permanece em Portugal”, mas o facto de estarem “todos juntos e pela evolução que o Bodø tem feito até à data” faz com que o coração também se reparta.

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Para os adeptos que viajam desde Portugal, o conselho é apenas um: “preparem as carteiras, isto não é barato”, refere entre risos. Para compensar, podem encontrar um “retiro espiritual para que relaxem e aproveitem outras coisas que não há normalmente na cidade”, tal como “as montanhas e as auroras que nesta altura são cada vez menos”. Acrescenta ainda que “não está frio”. “Muitos vão dizer que está, mas, honestamente, não acho. Isto é o clima normal numa cidade costeira do norte da Noruega”, sublinha. No estádio, o cenário será de pessoas com “muitas bandeiras amarelas”, fenómeno a que os portugueses locais apelidaram de “Minions de Bodø”.

Fábio Pinheiro destaca que, no meio da “simplicidade”, a febre pelas grandes estrelas ainda não invadiu a cidade, sendo “perfeitamente normal” ver “um jogador do Bodø/Glimt a fazer compras ou a ir jantar fora. “Não há aquele alvoroço de ver um jogador de alto nível pela cidade”, relata.

No plano desportivo, tem curiosidade para “ver como é que o Sporting se vai comportar”. “Uma é uma equipa com mais experiência em competições europeias a fazer frente a uma equipa tão inexperiente como o Bodø. Mas, como os números mostram, esta tem sido capaz de dar a volta a grandes jogos que parece, sinceramente, quase impossível”, conclui.