O que muda no sintético e como joga o Bodo/Glimt: eis o que espera o Sporting, segundo um ex-Rosenborg

Este português, de 34 anos, explica na Renascença que no Aspmyra Stadion “o jogo é uma experiência completamente distinta”, pois a “sensação” é a de que o estádio “é pequeno”. Mais: “O comprimento do relvado é teoricamente normal, mas tem menos largura do que o relvado de Alvalade e dos grandes estádios”.

A equipa norueguesa, orientada por Kjetil Knutsen, já bateu esta temporada Manchester City, Atlético Madrid e Inter, este último no play-off, com duas vitórias na eliminatória.

“Estão dois, três graus em Bodo, com neve. O próprio relvado torna-se muito rijo. São complicações a que as equipas grandes na Europa não estão habituadas”, reflete.

“É muito frio. O estádio é pequeno, aberto. Se há vento, o vento atrapalha muito o jogo. Além da fluidez, é muito complicado jogar contra o vento. É um vento muito frio”, revela a Bola Branca Almeida, com o Bodo/Glimt-Sporting em mente.

Vento, frio e um relvado com dimensões diferentes. São estas as pistas que deixa João Francisco Almeida, antigo coordenador de performance física do Rosenborg e que agora está no Cercle Brugge, para Rui Borges e rapazes do Sporting que esta noite jogam a primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões.

E como joga, afinal, esta equipa sensação da Liga dos Campeões? “Num bloco baixo à espera do erro do adversário”, resume João Francisco Almeida. A habituação ao relvado dos caseiros é vital, pois tudo muda em relação à relva natural, a forma como a bola salta, o toque na bola, o passe, as corridas e os arranques.

“Se o adversário vem pressionar à maluca, o Bodo acaba por sair a jogar mais facilmente, porque está muito habituado aos timings da pressão e à forma como controla a bola.”

Foi importante, portanto, o Sporting ter viajado na segunda-feira para a Noruega, para a adaptação ao campo ser mais consistente. E isso permitiu desvendar mais coisas do terreno em comparação com a relva natural, como diz este antigo profissional do Rosenborg, um clube muitíssimo grande na Noruega e com presenças contínuas na Liga dos Campeões em tempos idos.

Jogando e correndo normalmente, testa-se tudo. “Como chutam, como passam, como recebem, como mudam de direção. Antecipam-se esses cenários para encarar o jogo com mais tranquilidade e antecipar o cenário de pressão que o Sporting gosta de fazer.”

E sinaliza: “O que muda o sintético é o tempo de reação. É uma superfície muito mais rija, muito mais rápida, quer para a bola quando está molhada, quer para os jogadores que vão estar expostos a velocidades mais altas no jogo”.

O Bodo/Glimt-Sporting, com pontapé inicial agendado para esta quarta-feira às 20h00, tem relato na sua Renascença.