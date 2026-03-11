Rui Borges. “Fomos ficando frustrados e deixámos o adversário crescer”

O treinador do Sporting lamenta a falta de atitude competitiva, especialmente na primeira parte. Apesar disso, Rui Borges ainda acredita que é possível dar a volta à eliminatória.

A partida

"Mais do que a estratégia em si, tem muito a ver com a atitude competitiva e a disponibilidade física. E não tivemos. Principalmente na primeira parte. Muita falta de energia em muitos jogadores. Fomo-nos deixando abater. Entrámos bem até na primeira parte, mas depois fomos criando alguma desconfiança. Faltou-nos timings de pressão porque essa atitude competitiva não estava como deveria estar. Fomos ficando frustrados e deixámos o adversário crescer no que era chegar ao nosso meio-campo defensivo. Acabámos por sofrer golos em pequenos pormenores para os quais estávamos avisados. Coberturas entre central e lateral... Deixámos depois entrar o jogo em muitas transições ofensivas. O Bodo é uma equipa muito intensa nesse momento e nós não conseguimos acompanhar essa intensidade. É um dia menos conseguido da nossa parte e há que levantar a cabeça. Temos 90 minutos para dar outra imagem e acredito que ainda lutaremos pela eliminatória"

Falta de frescura física?

"Penso que não, tem muito a ver com a individualidade que temos. Muitas das caraterísticas individuais da equipa. Depois claro, há um processo de adaptação ao campo. Mas isso não é desculpa. É um pouco de tudo. É perceber onde falhámos, onde falhei, porque a culpa é do treinador e assumo a responsabilidade. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que em nossa casa, com os nossos adeptos, que hoje estão frustrados e magoados como nós, lá estarão para, connosco, tentarmos lutar pela eliminatória".

Segunda mão

Podemos esperar algo diferente? "Vamos esperar uma equipa que quer ganhar e tentar fazer algo inédito. Estamos com a eliminatória em 3-0 e temos 90 minutos para dar outra imagem e mostrar o que somos enquanto equipa. Não somos o que fomos hoje. Somos muito mais. É mostrar a verdadeira força do Sporting, coletiva e individual. Em nossa casa. E depois veremos do que fomos capazes".

O Sporting perdeu 3-0 diante do Bodo Glimt na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A segunda mão, em Alvalade, está marcada para as 17h45 da próxima terça-feira.