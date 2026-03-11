Sporting congela na Noruega

O Sporting perdeu 3-0 diante do Bodo/Glimt na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os leões tiveram dificuldades no frio (e no sintético) da Noruega e fizeram uma má exibição, especialmente na primeira parte. Só depois do último golo conseguiram aproximar-se da área do adversário.

Os tentos dos noruegueses foram apontados por Fet (de penálti), Blomberg e Hogh.

O Bodo/Glimt mantém aceso o seu “conto de fadas” na Champions depois de já ter derrotado Inter, Manchester City e Atlético Madrid, por exemplo.

A segunda mão, em Alvalade, está marcada para as 17h45 da próxima terça-feira.