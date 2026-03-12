- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
-
Sporting
“A época dos inventores já lá vai”: o problema de Rui Borges, segundo Marta Soares
12 mar, 2026 - 12:35 • André Maia
Os leões não perdiam desde 6 de janeiro, quando caíram na semifinal da Taça da Liga contra o Vitória Sport Clube. De lá para cá, registaram dois empates, contra FC Porto e SC Braga, e agora a derrota pesada com o Bodo/Glimt, na Liga dos Campeões.
A derrota pesada do Sporting na Noruega, na casa do Bodo/Glimt, por 0-3, desanimou Jaime Marta Soares, o antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube. Em conversa com a Renascença, apontou o dedo ao treinador.
“Não estava à espera de ver uma exibição tão fraca da minha equipa, desta grande equipa do Sporting, que infelizmente nos últimos tempos nos tem vindo a deixar de certa maneira desiludidos, pela sua inconstância mas acima de tudo por alguma falta de estratégia nos momentos decisivos”, explicou o antigo dirigente.
Os leões não perdiam desde 6 de janeiro, quando caíram na semifinal da Taça da Liga contra o Vitória Sport Clube. De lá para cá, registaram dois empates, contra FC Porto e SC Braga. A derrota com os noruegueses, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, acionou alguns alarmes.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
“A época dos inventores já lá vai”, denunciou Jaime Marta Soares, apontando o foco para Rui Borges, que meteu Vagiannidis na direita e Fresneda na esquerda, e ainda João Simões, que não tem jogado, explica.
Sporting
Rui Borges. “Fomos ficando frustrados e deixámos o adversário crescer”
A segunda mão, em Alvalade, está marcada para as 1(...)
“A patente tem de ser registada muito tempo antes, não é em cima do acontecimento”, ironiza. “Ou, se quer fazer um registo após o acontecimento, não tem espaço para o fazer, porque a invenção não resultou. O que veio a acontecer foi aquele descalabro que se viu. Foram três, mas podiam ter sido, infelizmente, muitos mais…”
João Simões não era titular desde 1 de fevereiro, quando fez 64 minutos contra o Nacional da Madeira. Esta quarta-feira cumpriu 63 minutos ao lado de Hjulmand. Nos últimos sete jogos, o jovem centrocampista jogou apenas 125 minutos.
“Sem pôr em causa o profissionalismo, humildade, dignidade e honradez do treinador do Sporting, e eu digo-o há muito tempo, ele não tem dimensão e estatuto para a equipa do Sporting e para entrar em grandes competições. Está à vista de todos, só não vê quem não quer.”
Com as eleições no horizonte, no próximo sábado, numa contenda entre o presidente atual Frederico Varandas e o candidato Bruno Sorreluz, Marta Soares entende que este resultado pesado não terá “qualquer influência” no desfecho do ato eleitoral.
Eleições
“Gabinete ADN” e “fim de cultura de medo” nas medidas de Bruno Sá à presidência do Sporting
As eleições, contra Frederico Varandas, estão marc(...)
“É uma vitória antecipada [para Varandas], não é a meu gosto, por razões que a própria razão desconhece em relação à relação que o presidente do Sporting teve comigo”, confessa. “Não fiz nada para que tal acontecesse.”
Sobre o clima de guerrilha no futebol português, Jaime Marta Soares aconselha a contenção. “Falem menos, acertem muitas vezes mais. Isso também é necessário para pacificação do futebol português, para nos tirar desta bagunçada”, defende. “Porque andar a atirar pedras a quem tem telhados de vidro não dá bom resultado. Não vem dignificar nem melhorar em circustância alguma, nem desportivamente, nem administrativamente.”
Adiado o jogo contra o Tondela, o grupo orientado por Rui Borges terá agora até dia 17 para preparar a segunda mão dos oitavos da Champions contra a equipa-sensação do torneio.
- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
-