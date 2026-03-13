Um breve guia para as eleições do Sporting: quem pode votar, quantos votos têm os sócios e quais são as listas?

Os sócios do Sporting acodem às urnas, no sábado, para eleger os novos órgãos sociais de SAD e clube. Na corrida estão o empresário Bruno Sorreluz, mais conhecido como Bruno Sá, candidato da Lista A, e o médico e presidente recandidato, Frederico Varandas, da Lista B.

Concretamente, os sócios vão eleger: Mesa da Assembleia Geral e o seu presidente; Conselho Diretivo e o seu presidente; Conselhos Fiscal e Disciplinar. A data da tomada de posse será decidida em concordância com a lista vencedora.

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As urnas abrem às 8h00 e encerram às 20h00 de sábado. Sócios que cheguem à fila pelas 20h00 ainda terão hipótese de votar.



Pode exercer o seu direito de voto presencialmente ou à distância, ainda que, neste último caso, deva fazê-lo até às 20h00 desta sexta-feira. Os votos por correspondência terão sido enviados para todos os sócios que podem votar que não residam nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Importa referir que os sócios que tenham recebido o boletim de voto à distância também têm direito a votar presencialmente. Caso assim seja, o voto presencial prevalecerá sobre o voto por correspondência.



Quem pode votar?



Estão habilitados a votar 75.817 sócios, um número recorde. Totalizam 303.324 votos, já que, no Sporting, a antiguidade vale mais votos. Um total de 26.297 sócios podem votar por correspondência até às 20h00 desta sexta-feira, o que equivale a 35% do universo de votantes.

Há requisitos para se poder votar: ter mais de 18 anos de idade, ter a quota de fevereiro de 2026 paga (até ao dia 22, inclusive), e ter sido admitido na respetiva categoria, à data da eleição, pelo período mínimo de meses ininterruptos previsto estatutariamente e de acordo com o escalão registado na base de dados do Sporting:

Efetivo A – mínimo de 12 meses = 1 ano

Efetivo B – mínimo de 12 meses = 1 ano

Efetivo C – mínimo de 48 meses = 4 anos

Efetivo D – mínimo de 96 meses = 8 anos

Se for às urnas, devem apresentar os seguintes documentos: cartão de sócio com o número atualizado, em formato físico ou digital; documento de identificação com fotografia (bilhete de identidade, cartão de cidadão, carta de condução ou passaporte), em formato físico ou digital.

O direito de voto está inscrito, desde 26 de fevereiro, nos cadernos eleitorais, que podem ser consultados aqui. Também pode consultar no Centro de Atendimento a Sócios e na Loja Verde do Estádio José Alvalade.

A quantos votos tenho direito?

A conta é complicada e cada um só consegue fazer a sua. Nesse sentido, deixamos aqui os pressupostos, como descritos nos Estatutos:

Os sócios efetivos A têm direito a dois votos a partir do momento em completem 12 meses ininterruptos como sócios e que tenham atingido a maioridade. Mais um voto por cada cinco de inscrição ininterrupta no escalão A, para efeitos de votação nas assembleias gerais, de requerimento da sua convocação e de propositura de candidaturas.

Os sócios efetivos B pagam metade do valor dos A em quotas, o que lhes confere o direito a um voto a partir do momento em que completem 12 meses ininterruptos como sócios e que tenham atingido a maioridade. Mais um voto por cada dez anos de inscrição ininterrupta neste escalão.

Os sócios efetivos C pagam um terço do valor da quota paga pelos sócios A. Têm direito a um voto a partir do momento em completem 42 meses (quatro anos) ininterruptos como sócios e que tenham atingido a maioridade. Mais um voto por cada 15 anos de inscrição ininterrupta neste escalão.

Por fim, os sócios efetivos D, escalão cuja quota corresponde a um sexto do valor pago pelos sócios efetivos A. Dispões de um voto a partir do momento em completem 96 meses (oito anos) ininterruptos como sócios e que tenham atingido a maioridade. Mais um voto por cada 20 anos de inscrição ininterrupta no escalão D.



Quais são as listas?

Como referido, a Lista A é liderada por Bruno Sorreluz. A Lista B é encabeçada por Frederico Varandas.

LISTA A

Conselho Diretivo

Presidente: Bruno Sorreluz

Vice-presidentes: Miguel de Sousa, João Marques e Liliana de Sousa

Vogais: Nuno Baião, Tiago de Oliveira, Jorge Pebre, Manuel Belo e Cláudia Lima

Suplentes: Nuno Manaia Costa, Ricardo Comprido e Nuno Miguel dos Santos

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Nelson Nave

Vice-presidente: Alexandre Sobreira

Secretários: João Bacelar, José Fortes e Filipe Cabral

Suplentes: João Penha e Manuel da Costa

Conselho Fiscal e Disciplinar

Presidente: Pedro Pratas

Vice-presidente: Gerardo Portela

Vogais: Basílio Quitério, Francisco Alexandre, Paulo Rego, Hugo Moreira e Paulo da Silva

LISTA B

Conselho Diretivo

Presidente: Frederico Varandas

Vice-presidentes: André Bernardo, Francisco Salgado Zenha, Maria Serrano e Pedro de Lencastre

Vogais: Miguel Afonso, Alexandre Ferreira, Miguel Leite, Rodrigo de Almeida, Vasco Matos e Gonçalo de Albuquerque

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Pedro Almeida Cabral

Vice-presidente: Miguel Ferreira Vinagre

Secretários: José Costa Pinto, Ana Rita Calvão e João Pedro de Almeida e Silva

Suplentes: André Sousa e Henrique Santos

Conselho Fiscal e Disciplinar

Presidente: João Teives

Vice-presidente: Pedro Nunes

Membros efetivos: Pedro Ramos, João Dias, Frutuoso Mateus, Carlos Ramalho e Francisco Batista