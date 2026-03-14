Já fecharam as urnas no pavilhão João Rocha, em Lisboa, e já se contam os votos. Votaram 18.268 os sócios.

Esta é a terceira votação mais concorrida na história do Sporting.

2018 - 22.400 votantes; 2017 - 18.755 votantes; 2026 - 18.268 votantes

Os dois candidatos à presidência do Sporting votaram nas eleições para o próximo quadriénio.

Frederico Varandas e Bruno Sorreluz são dois dos cerca de 75 mil sócios que podem votar. Depois do voto, os candidatos disseram:

Frederico Varandas

"Espero que os sócios compareçam em força. Este é o dia mais importante enquanto sócio, é o dia em que decidem quem vai governar o clube nos próximos anos, independentemente de o momento do clube ser bom ou mau. Este é o dia mais importante de toda a sua atividade enquanto sócio. Façam o seu julgamento, a sua análise, porque precisamos de um Sporting forte. Discurso da vitória? Não, nunca escrevo esses discursos".

Bruno Sorreluz

"É um dia muito importante para o Sporting, para mim, é uma alegria muito grande ver esta romaria de sócios ao Pavilhão e à volta do clube, é a grande essência do Sporting. Venho apelar ao voto e à democracia, é muito importante que venham votar hoje, pelo Sporting, sempre".

Até às 14h00 tinham votado cerca de seis mil sócios leoninos.

Os resultados devem ser conhecidos por volta das 23h00.

[atualizado às 21h03]