Varandas reeleito no Sporting

Frederico Varandas renova mandato como presidente do Sporting. O médico - que começa terceiro mandato em Alvalade - conseguiu 89.47% dos votos este sábado.

Votaram 14.337 sócios [começaram por ser avançados 18 mil] no pavilhão João Rocha, a terceira maior votação do clube. "Foram enviados 6 mil e tal votos por correspondência. Desses, só foram considerados à volta de 2.031. Os outros foram considerados inválidos", disse o presidente da MAG.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Palma, deu conta dos números oficiais:

"Votaram 14.337 votantes, sócios votantes. Que inclui os presenciais e os por correspondência. Desses, correspondem 75.005 votos. Os resultados: em termos de votantes, e depois de votos a seguir. A lista A conseguiu 919 votos a favor e a lista B 12.897 votos favoráveis. Em termos de votos, a lista A conseguiu 4.710 votos, a lista B 67.106 votos".

O outro candidato, Bruno Sorreluz, conseguiu 6,28% dos votos.

Varandas vai ser presidente dos leões entre 2026 e 2030.

"Queria começar por felicitar o doutor Frederico Varandas, a quem endereço os meus sinceros parabéns. Depois, não posso deixar de saudar, como aliás já fiz, na pessoa da respetiva mandatária, a lista A, a lista vencida nestas eleições. Gostaria de, em nome dela e agora publicamente, dirigir ao candidato Bruno Sorreluz os meus cumprimentos e à sua lista", acrescenta João Palma.