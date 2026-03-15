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Varandas e as prioridades para o Sporting. "Mais títulos e mais sócios"

15 mar, 2026 - 00:13 • Carlos Calaveiras

O presidente dos leões foi reeleito com 89.47% dos votos para um terceiro mandato.

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Frederico Varandas quer “continuar a fazer o Sporting crescer e ganhador” depois de ter recebido um “voto de confiança” por parte dos sócios.

O presidente dos leões foi reeleito com 89.47% dos votos e tem duas prioridades: "Mais títulos e mais sócios".

Varandas reeleito no Sporting

Sporting

Varandas reeleito no Sporting

Foi a terceira maior votação de sempre do Sporting(...)

Na declaração de vitória, Varandas reafirma o seu objetivo: ter os “sócios felizes com o seu clube, que vive uma das melhores fases”.

“O orgulho, a responsabilidade, a humildade mantêm-se”, acrescenta.

Varandas lembra que o Sporting é o clube com mais títulos conquistados desde 2018 (ano do seu primeiro ano de mandato).

Sobre a renovação de Rui Borges, o líder leonino não quis misturar as situações.

Prometeu, entretanto, mais obras de melhoramento do estádio para o mandato 2026-2030.

Frederico Varandas foi reeleito com 89.47% dos votos para um terceiro mandato, contra 6,28% de Bruno Sorreluz. Foram validados 14.337 sócios votantes.

[atualizado às 00h19]

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