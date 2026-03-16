Luís Guilherme falha treino na véspera do jogo decisivo com Bodo/Glimt

O extremo brasileiro esteve esta segunda-feira ausente do treino do Sporting, que prepara o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol frente ao Bodo/Glimt, depois da derrota na Noruega (3-0).

No último treino antes da receção à formação norueguesa, Luís Guilherme não esteve no relvado nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social na Academia em Alcochete, tendo realizado trabalho de ginásio.

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Ausentes da sessão de trabalho estiveram também Ioannidis, Ricardo Mangas, Kochorashvili e Quenda, todos devido a problemas físicos.

Para o jogo marcado para terça-feira, pelas 17h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o técnico Rui Borges já vai poder contar com Maxi Araújo e Pedro Gonçalves, jogadores que falharam a primeira mão devido a castigo.

O Sporting, que adiou o jogo do fim de semana frente ao Tondela, da 26.ª jornada da I Liga, precisa de inverter a desvantagem de 3-0 para conseguir seguir em frente para os quartos de final da principal prova de clubes europeia, numa partida que vai ser dirigida pelo suíço Sandro Scharer.