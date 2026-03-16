Rui Borges, o Bodo/Glimt e os “perigos" à espreita: “Se há estádio capaz de coisas extraordinárias, é o nosso”

O treinador Rui Borges apontou que o Sporting vive de crença e ambição para reverter os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol com o Bodo/Glimt, indo à procura de fazer um duelo "quase perfeito". "Eu sei que as dificuldades são grandes, mas acredito muito na resiliência e na capacidade individual e coletiva que esta equipa tem demonstrado ao longo da época. A equipa quer muito dar outra imagem e mostrar que é capaz de continuar a marcar a história do Sporting de forma positiva. Sabemos que teremos de fazer um jogo quase perfeito e vamos à procura disso. A ambição é enorme", expressou. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Rui Borges considerou que o encontro da segunda mão será "obrigatoriamente diferente", devido ao resultado muito favorável para a formação norueguesa, que triunfou por 3-0.

"(Na primeira mão) Não fomos capazes de dar a intensidade certa na tarefa para conseguirmos anular o Bodo/Glimt. Nós vamos ter de ser ainda mais ambiciosos, corajosos e audazes. Sabemos que temos de fazer golos, mas não podemos sofrer para não piorar ainda mais o resultado. Estaremos cientes dos perigos que vamos correr em alguns momentos, mas temos de estar preparados para tudo", apontou. O treinador elogiou a capacidade física "muito fora do normal" do Bodo/Glimt, um fator crucial na forma como têm conseguido superar vários candidatos à vitória na Liga dos Campeões, mas lembrou o percurso do Sporting ao longo da competição.

"Se há equipa que é capaz, pela resiliência e capacidade de resposta, é a nossa. E se há estádio capaz de coisas extraordinárias, é o nosso. Os adeptos serão uma força extraordinária para, todos juntos, conseguirmos fazer uma história positiva e continuar a crescer", apontou.