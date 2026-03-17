André Santos: “O treinador deles disse que iam correr mais do que o Sporting, mas com o Maxi em campo é difícil”

O Sporting tem encontro marcado esta terça-feira com o Bodo/Glimt a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Às 17h45, milhares de adeptos acudem ao Estádio de Alvalade para assistir a um jogo onde a equipa da casa parte com uma desvantagem de 3-0 na eliminatória. Passando à roda seguinte, será a primeira vez na história do clube.

Em entrevista à Renascença, André Santos, ex-jogador verde e branco que esteve na Noruega como adepto, analisa o confronto com os noruegueses e recorda a reviravolta europeia frente ao Brondby, em 2010.

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O fantasma da Noruega e a exigência da perfeição

André foi um dos muitos portugueses que se deslocaram à Noruega para apoiar o clube do coração. Aí, sentiu na pele o perigo causado pela turma de Knutsen. “As pessoas pensam que o Bodo é uma equipa fácil, mas não é bem assim. Têm bons jogadores, com uma organização e físico impressionantes”, esclarece.

Defende que o Sporting deve replicar as prestações de épocas anteriores contra tubarões europeus. “Tem de ser uma exibição perfeita. Já demonstrámos contra o City e o PSG que somos capazes disso. Os jogadores têm de estar a 200%, no foco máximo, porque se não for uma noite perfeita, o Bodo já mostrou que sabe ganhar em estádios como San Siro”, afirma. O segredo passa por “marcar cedo para encurtar a distância e motivar o estádio”, mas sem entrar em “desespero”.

Perante a situação física de Luís Guilherme, destaca a “experiência” de Pote, mas é no regresso de Maxi Araújo que acredita estar a chave para o jogo “O treinador deles disse que iam correr mais do que o Sporting, mas com o Maxi em campo é difícil. Mete uma energia e uma intensidade que puxa a equipa para a frente “, analisa.

O milagre de Brondby

Falar de reviravoltas europeias com André Santos é inevitavelmente recuar a 2010, ao play-off de acesso à Liga Europa. A equipa de Paulo Sérgio havia perdido em Lisboa por 0-2 e tinha de vencer obrigatoriamente na Dinamarca, frente ao Brondby, para assegurar um lugar na fase de grupos em que jogariam contra Lille, Gent e Levski Sofia.

“Fomos à Dinamarca onde o ambiente era de festa total para eles, já se sentiam apurados. Mas fomos lá, fizemos o 3-0 e demos a volta. Foi esse o espírito que nos levou às meias-finais da Liga Europa no ano seguinte”, recorda. Numa partida que contou com golos de Evaldo, Nuno André Coelho e Yannick Djaló, o médio assistiu o brasileiro aos 45 minutos.

Quatro subidas no currículo e o “pai” Manuel Fernandes

As suas passagens pelo Fátima, União de Leiria, Metz e Grasshoppers têm algo em comum: em todas estas equipas, Santos subiu de divisão. Esta vivência deu-lhe uma visão única sobre o impacto do futebol na comunidade. “Muitas vezes, quem apoia os três grandes não tem noção do que uma subida representa para cidades mais pequenas. É um sonho, uma adrenalina que mexe com a cidade toda. Vemos crianças e pessoas mais velhas na rua numa euforia total. Para um jogador, sentir que cumprimos com a nossa responsabildiade dá uma satisfação enorme”, assume.

Relembrando a passagem pelo União de Leiria, é inevitável deixar palavras de apreço a Manuel Fernandes, lenda leonina que partiu em 2024. “O mister foi como um pai para mim no futebol. Foi ele que me foi buscar ao Fátima, que acreditou em mim quando o Leiria lutava para não descer e que me lançou na Primeira Liga. Ele dizia sempre, com aquele sorriso dele, que me tinha feito jogador. Devo-lhe o sonho de me ter estreado na equipa principal do Sporting”, recorda com carinho.