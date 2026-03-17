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O conto de fadas da Champions mora em Alvalade. Sporting goleia Bodo/Glimt e está nos quartos de final

17 mar, 2026 - 20:23 • Inês Braga Sampaio

Afinal quem é a sensação da Europa? O Sporting manietou os noruegueses e marcou um golo na primeira parte, dois na segunda e outros dois no prolongamento, para operar a reviravolta na eliminatória, que perdia por 3-0, e chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, 43 anos depois.

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O Sporting está nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de golear o Bodo/Glimt, por 5-0, após prolongamento, esta terça-feira.

A equipa portuguesa tinha perdido por 3-0 na primeira mão, na Noruega, pelo que tinha uma montanha para escalar em Alvalade. E eis que, ao contrário dos seus homónimos da natureza, os leões revelaram-se os melhores alpinistas que os seus adeptos podiam pedir.

O encontro até começou com três ocasiões flagrantes desperdiçadas e, pouco depois, um falhanço do Bodo. Esta noite era do Sporting, porém. O prémio pela grane entrada em jogo surgiu aos 34 minutos, quando, em pleno coração da área, Gonçalo Inácio ganhou o duelo aéreo, na sequência de um pontapé de canto da esquerda, e cabeceou para o 1-0.

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Ao longo da primeira parte, o Sporting perdeu intensidade, mas recuperou-a no regresso do intervalo. Após dois falhanços, Hidemasa Morita isolou Luis Suárez pela direita, com um grande passe vertical. Na cara do golo, o colombiano não foi egoísta e tocou para a esquerda, para Pedro Gonçalves, que, com a baliza vazia, só teve de encostar.

O ímpeto do Sporting não esmoreceu, bem pelo contrário, e aos 74 minutos os leões pediram grande penalidade. O árbitro foi ver as imagens, chamado pelo VAR, e confirmou: bola na mão de um defesa norueguês, que tinha o braço aberto. Na cobrança, desde a marca dos 11 metros, já ao minuto 78, Suárez não se amedrontou e empatou a eliminatória.

Um, dois e assunto arrumado

A eliminatória podia ter ficado resolvida nos 90 minutos, contudo, Nikita Haikin brilhou na defesa a um remate de Francisco Trincão e, logo depois, Nuno Santos acertou no poste. Confirmou-se o prolongamento.

Apesar da atração do Sporting pelo abismo, o golo da reviravolta não tardou. Foi logo ao segundo minuto do prolongamento que Nuno Santos lançou Daniel Bragança na esquerda e este cruzou atrasado, rasteiro, para Trincão. O internacional português rodou e tocou para Maxi Araújo, que, de pé esquerdo, lançou um "míssil" para a cambalhota na eliminatória.

Ainda havia tempo para "matar" a discussão. Já nos descontos da compensação, Daniel Bragança recuperou a bola em zona alta, avançou para a área, tocou para Rafael Nel e o jovem disparou para a "manita".

O Sporting está nos quartos de final da Champions, 43 anos depois, e vai agora defrontar os ingleses do Arsenal, com o ex-leão Viktor Gyokeres.

[Notícia atualizada às 23h12 do dia 17 de março de 2026, com a passagem do Arsenal aos quartos de final]

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  • Maria
    17 mar, 2026 Palmela 22:09
    Parabens sr paulino o seu sporting bai de bento em popa!

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