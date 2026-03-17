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Ouça o relato dos cinco golos do Sporting ao Bodo/Glimt
17 mar, 2026 - 22:42 • Redação
Leões avançaram para os quartos de final da Champions com uma goleada por 5-0, em Alvalade. Ouça a narração.
O Sporting venceu o Bodo/Glimt, por 5-0, esta terça-feira, e garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. A Renascença teve emissão especial e cada golo foi narrado pelo jornalista André Maia.
Ouça os relatos dos golos de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maxi Araújo e Rafael Nel, este na sua estreia a marcar pelo Sporting.
1-0 - Gonçalo Inácio, minuto 34
2-0 - Pedro Gonçalves, minuto 61
3-0 - Luis Suárez, minuto 78
4-0 - Maxi Araújo, minuto 92
5-0 - Rafael Nel, minuto 121
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