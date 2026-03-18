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Frederico Varandas. "Jamais jogaremos sujo e baixo"

18 mar, 2026 - 19:15 • Carlos Calaveiras

Iniciado terceiro mandato como "equipa que mais venceu no futebol e nas modalidades” desde 2018 e projeto para Alvalade nos próximos quatro anos.

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O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse, no discurso de tomada de posse do terceiro mandato, que não promete vitórias e deixou a promessa de que nunca fará jogo "sujo"

"Jamais jogaremos sujo e baixo. Jamais mancharemos o nome do Sporting”, disse.

“Neste novo mandato, não prometemos nem venceremos sempre [mas] há uma coisa que posso prometer aos sócios do Sporting: é que na derrota ou na vitória atuaremos sempre com ética, integridade e dignidade. Valores, que eu coloco para mim mesmo, como imprescindíveis e obrigatórios para o cargo que ocupo. Valores que neste clube não são apenas palavras, mas sim gestos e atitudes. Prometemos que jamais jogaremos sujo e baixo. Jamais mancharemos o nome do Sporting. Respeitaremos e trataremos sempre os nossos adversários como nós gostaríamos de ser tratados”.

"Responderemos com força sempre que formos atacados com mentiras, com calúnias e denunciaremos todas as práticas lamentáveis que hoje ainda existem no futebol português”, acrescentou.

Frederico Varandas aproveitou também o momento para o autoelogio, acrescentando contexto histórico. “Hoje o Sporting, a par da época dos 'Cinco Violinos', vive das melhores fases da sua existência. Mais do que os inúmeros títulos conquistados nestes sete anos, o Sporting voltou a ter uma cultura e mentalidade de vitória."

“Desde 2018, o Sporting é o clube em Portugal que mais venceu no futebol e nas modalidades”, reforçou.

A época atual está em andamento e, para já, o balanço é muito positivo: “Os sócios do Sporting são bicampeões nacionais e estamos nas oito melhores equipas da Europa”.

Varandas olhou depois para os próximos quatro anos de mandato e lembrou o projeto que tem para estádio e zona envolvente.

"Neste terceiro mandato temos um grande objetivo pela frente: terminar uma obra que será emblemática e marcante na história do nosso clube. Acabar a renovação do nosso estádio e integrar o Alvaláxia no nosso ecossistema fazendo do estádio José Alvalade um dos melhores e mais modernos da Europa”, disse.

Frederico Varandas venceu as eleições com 89.47% dos votos para um terceiro mandato, contra 6,28% de Bruno Sorreluz. Foram validados 14.337 sócios votantes.

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  • EU
    18 mar, 2026 PORTUGAL 21:19
    Este DISCURSO do Senhor Presidente do Sporting Clube de Portugal " Médico e Capitão do Exercito " onde diz " se nos atacarem NÓS ATACAREMOS " leva-me a relatar a ATITUDE de um Jogador que deu nas vistas no Futebol Português nos anos 70/80. Era um PONTA DE LANÇA e jogou em equipas de TOPO. Ainda no balneário procurava saber quem era o CENTRAL que o iria cobrir. Após a APRESENTAÇÃO das equipas ia de encontro a esse Jogador e dizia " vais ser Tu a andar atrás de Mim, vamos jogar limpo pois somos PROFISSIONAIS, mas não MARRES comigo " Ao dizer " não marres " estava a ESPICAÇAR o Jogador afim do mesmo ser advertido ou expulso. Aqui o Senhor Presidente do Sporting Clube de Portugal diz o MESMO ou procede da MESMA MANEIRA. " somos BONZINHOS mas se preciso for seremos BOMBARBEIDOS " E assim se ELEGEM.

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