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Reportagem por Alvalade: "Goleada dá esperança tanto para o campeonato como para a Champions"

18 mar, 2026 - 10:37 • Filipa Ribeiro

No Capas Negras - restaurante que abriu no mesmo ano em que o Sporting esteve pela última vez nos quartos de final, em 1983 - há confiança para a Liga dos Campões e para o campeonato, depois da goleada ao Bodo Glimt. Mas os adeptos reconhecem dificuldade no embate que se segue, frente ao Arsenal.

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Renascença em Alvalade. Sporting nos quartos de final da Champions

No café/restaurante Capas Negras, em Alvalade, a vitória do Sporting por 5-0 frente ao Bodo Glimt foi tema único na manhã desta quarta-feira. Antes de se provar o café matinal, ainda se comentava a reviravolta da última tarde.

Luís Lourenço, responsável pelo café, ficou com o negócio que o pai abriu há 43 anos, exactamente no mesmo ano - 1983- em que o Sporting esteve a última vez nos quartos de final da Liga dos Campeões. Ainda não tinha nascido e confessa que foi uma surpresa a vitória do clube de alvalade na última noite.

À Renascença, o proprietário do café diz que acreditava na vitória do Sporting em Alvalade, mas considerava que seria difícil dar a volta ao resultado da Noruega da primeira volta, em que o Sporting perdeu por 3-0.

Ainda a digerir o feito dos leões, que continuam a lutar na Liga dos Campeões, Luís Lourenço dá mérito aos jogadores e ao treinador e reconhece que o descanso da equipa na última semana pode ter contribuído para a boa exibição.

No café que é ponto de encontro de para muitos adeptos antes dos jogos do Sporting em casa, Luís confessa que a vitória por 5-0 frente ao Bodo Glimt renova a confiança para a Liga dos Campeões e para o Campeonato.

Luís Lourenço reconhece ainda assim que "não será fácil" vencer o Arsenal - equipa que os leões vão defrontar nos quartos de final da Champions. Entre os comentários de café, os adeptos não escondem a curiosidade em ver a equipa a enfrentar os ingleses onde joga agora Gyokeres - o avançado que deixou o Sporting no verão passado.

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