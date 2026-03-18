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Sporting fora da Youth League
18 mar, 2026 - 16:50
Sub19 dos leões caem nos quartos de final da prova.
O Sporting perdeu 2-1 com o Real Madrid e está fora da Youth League.
Os jovens leões até marcaram primeiro, em Madrid, mas viram a equipa da casa a dar a volta ao marcador no segundo tempo.
Pelos merengues marcaram Ortega e Martin.
O Real Madrid avança para as meias-finais da prova da UEFA para jogadores sub19.
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