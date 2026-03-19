19 mar, 2026
Liga dos Campeões
Três jogadores no Sporting no onze da semana da Champions
19 mar, 2026 - 16:51
Goleada contra o Bodo/Glimt explica as chamadas.
Depois da remontada contra o Bodo/Glimt, há três jogadores do Sporting na equipa da semana da Liga dos Campeões.
Os especialistas da UEFA escolheram Maxi Araújo, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão para o melhor onze da Champions.
Precisamente Trincão foi nomeado para melhor jogador da semana.
Para além dos três leões, os outros jogadores escolhidos são Safonov (PSG), Stanisic (Bayern Munique), Konaté (Liverpool), Szoboszlai (Liverpool), Declan Rice (Arsenal), Xavi Simons (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Júnior (Real Madrid).
