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Futebol feminino

Sporting. Rita Fontemanha anuncia fim de carreira

20 mar, 2026 - 21:54

Esta época será também a última dentro das quatro linhas como jogadora do Sporting.

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A capitã de futebol do Sporting, Rita Fontemanha, vai pendurar as botas no final da época.

A jogadora, de 32 anos, anunciou esta sexta-feira a decisão, num vídeo publicado pelo clube leonino.

Esta época, Rita Fontemanha esteve em apenas seis jogos e marcou um golo.

A médio deixou uma mensagem longa nas redes sociais onde resumiu todo o seu percurso no futebol feminino.

Chegada aos leões “há 10 anos”, a internacional lusa lembra que foram “10 anos a viver experiências, a partilhar balneários, 10 anos de vitórias, de títulos, muita aprendizagem e de sensações que não sei explicar, nem nunca terei palavras para isso”.

“Olhando para trás, percebo uma coisa, o futebol nunca foi só sobre futebol, foi e sempre será sobre pessoas. Às minhas colegas de balneário, colegas essas que se tornaram amigas e família, obrigada por mais de 20 anos de histórias, de partilhas, de vitórias e de muitos, muitos desafios e memórias para a vida”.

Depois de mais uma série de agradecimentos aos clubes e à família, Rita Fontemanha deixou uma nota final:

“Sou uma privilegiada por tudo aquilo que eu vivi, por todos os clubes por onde passei e por todas as pessoas que se cruzaram no meu caminho. Termino com uma enorme certeza, o Sporting é e sempre será sinónimo de casa. E não há sítio nenhum no mundo onde eu preferisse terminar a minha carreira do que no Sporting. Obrigada a todos e obrigada ao futebol”.

De recordar que Rita Fontemanha também já tem acumulado a posição de jogadora com o de treinadora das camadas jovens do clube.

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