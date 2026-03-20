Sporting-Tondela vai jogar-se a 29 de abril mas há um "se"

O Sporting-Tondela, adiado no início do mês porque estava entalado entre os jogos com o Bodo/Glimt para os oitavos de final da Champions, já tem data.

O jogo em atraso dos bicampeões nacionais será jogado no dia 29 de abril se a equipa de Rui Borges não se qualificar para as meias-finais da Liga dos Campeões, superando assim o Arsenal, o atual líder da Premier League.

O anúncio da Liga é peremptório: se os leões baterem a equipa londrina, onde joga Viktor Gyökeres, “a Comissão Permanente de Calendários reunir-se-á de emergência” para decidir nova data.

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O jogo entre Sporting e Tondela, que gerou polémica e reações por parte do FC Porto e Francesco Farioli, corresponde à 26.ª jornada. O adiamento permitiu aos dragões, líderes da Liga, aumentarem para sete os pontos de vantagem para os leões.

Depois do 5-0 ao Bodo/Glimt, que permitiu o acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões, o Sporting volta ao campo no domingo, no relvado do Alverca, a partir das 18h00. O FC Porto tem uma deslocação difícil ao campo do SC Braga.