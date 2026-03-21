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Rui Borges. "É possível que possa haver algumas mudanças" contra equipa "que defende bem"

21 mar, 2026 - 15:50 • Lusa

O Alverca - Sporting está marcado para as 18h00 deste domingo.

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O treinador do Sporting admite fazer mudanças na equipa que este domingo defronta o Alverca, devido ao desgaste causado pelo jogo da Liga dos Campeões a meio da semana.

“Sim, é possível que possa haver algumas mudanças, ou não. Vai ser muito até perceber, até amanhã [domingo], como é que vamos sentir a equipa de forma individual também”, deixou escapar Rui Borges, sem levantar, no entanto, demasiado o ‘véu’.

Depois de ter perdido na Noruega (3-0), na primeira mão, o Sporting virou a eliminatória dos oitavos de final, na terça-feira, com um triunfo por 5-0, após prolongamento, num encontro de elevado desgaste.

Rui Borges admitiu que “será uma tarefa difícil” recuperar a equipa para o encontro da 27.ª jornada da I Liga, “não só em termos físicos, [como] a parte mental”, mas recusou a existência de qualquer estado de euforia entre o plantel, após o apuramento para os quartos de final da Champions, que os verde e brancos não conseguiam desde 1983.

“Para fora, é natural que haja [euforia]. Internamente os jogadores quebraram logo, tiveram a [dupla] folga para respirar, aproveitaram com a família algumas horas dessa euforia ou de terem conseguido algo inédito e importante para eles, individual e coletivamente. Mas, a partir do momento em que começámos a treinar, não existiu mais euforia”, assegurou Borges.

Para a visita a Ribatejo, o técnico não vai poder contar com Maxi Araújo, a cumprir suspensão por acumulação de amarelos, para lateral-esquerdo, posição onde admitiu utilizar Nuno Santos, mas também Ricardo “Mangas, [que] está de volta” após lesão.

Nesse capítulo, de resto, “não houve mais quedas” após o encontro com o Bodo/Glimt, mas Rui Borges confirmou que Luís Guilherme, que se lesionou antes da partida, estará ausente “entre quatro a seis semanas”, enquanto Ioannidis, que desde 6 de janeiro alinhou apenas num encontro, em 21 de fevereiro, também não estará disponível “nas próximas semanas”.

Após o Alverca, o campeonato para durante um fim de semana para os jogos das seleções e segue-se um “mês de abril estratosférico em termos de quantidade de jogos”, mas o treinador confia na capacidade daqueles que estão disponíveis.

“Arsenal, Benfica, [FC] Porto, mas é o que é. Eles querem muito disputar esses jogos, por isso, é arranjar estratégias, entre todos, para chegarmos na melhor forma e continuarmos a dar uma grande resposta”, apontou.

O Sporting visita o Alverca no domingo, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18h00, no Estádio do FC Alverca, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Rui Borges segue em segundo lugar no campeonato, com os mesmos 62 pontos que o terceiro, o Benfica, e a sete do líder, o FC Porto, mas tem um jogo em atraso, frente ao Tondela, da 26.ª jornada, adiado.

Já o Alverca, orientado por Custódio Castro, segue em 10.º lugar, com 29 pontos, e não vence há oito jogos, mas empatou os últimos cinco e Rui Borges lembrou que, “apesar de tudo, em 2026, ainda não perdeu em sua casa”.

“É uma equipa que defende bem, é bem organizada, em termos de bloco médio e baixo é das melhores equipas em termos defensivos, também a defender a sua baliza, vai exigir muito de nós”, analisou o treinador dos bicampeões nacionais.

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