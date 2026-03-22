Rui Borges e o amarelo a Suarez. "Pensei que lhe ia dar o cartão branco"

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera justa a vitória em Alverca, comenta o amarelo a Luis Suarez, lamenta a lesão de Nuno Santos.

Alterações

"Sim, era importante dar essa frescura, sabíamos que a frescura não ia estar igual ao jogo da Liga dos Campeões, mas a equipa estava ligada. Na primeira parte chegámos bem ao golo, mas depois adormecemos um pouco e deixámos o Alverca acreditar. Foi criando perigo e o jogo parecia que estava controlado, mas podíamos ficar expostos a qualquer problema. Ao intervalo tentámos falar para não levar com tantas transições, até porque estávamos a exagerar no jogo interior porque o Alverca defendia com 11 jogadores. A equipa entrou bem, foi uma segunda parte soberba com bola e sem bola. Fomos dinâmicos com bola, fomos mais para os corredores laterais e fomos mais para a frente. Uma segunda parte melhor do que a primeira", começou por dizer o técnico dos leões.

Lesão de Nuno Santos

"O Trincão foi toque. O Nuno foi muscular. À partida deve ser muscular. É o risco da paragem tão longe dele. Fico triste porque tem lutado imenso. Estava feliz por voltar ao onze. Mas há que trabalhar na recuperação e ele, mais do que ninguém, mentalmente é fortíssimo. O Pote foi cãibra e não quisemos arriscar. Nada mais do que isso."

Cartão a Luis Suárez

"Pessoalmente, não percebi muito bem. Tentei perceber junto do quarto árbitro, ele disse-me 'simulação', mas ele não fez simulação nenhuma, ainda para mais disse poderia não ser penálti. Muito honestamente pensei que lhe ia dar o cartão branco, que agora é usual, e era merecido, mas são coisas do futebol. Toda a gente erra e nós erramos também."

Sp. Braga-FC Porto

"Vou jantar tranquilo com a minha família. Feliz pela vitória. e descansar agora nesta paragem de seleções. É importante recuperar a malta que fica e temos de preparar um mês de abril que será muito intenso."

O Sporting derrotou o Alverca, por 4-1, em partida da jornada 27 da I Liga.