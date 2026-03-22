Sporting passa em Alverca

O Sporting venceu o Alverca, por 4-1, e mantém a pressão sobre o FC Porto.

Os leões foram superiores na maior parte do tempo e até subiram de rendimento no segundo tempo.

Os golos verde e brancos foram apontados por Pedro Gonçalves, que bisou, Luis Suarez e Geny Catamo.

Já do lado do Alverca foi o ponta de lança Marezi a descontar.

Com este triunfo, o Sporting sobe aos 65 pontos, iguala o Benfica (mas com um jogo a menos) e fica a quatro pontos dos dragões (que vai defrontar o Sp. Braga).

Veja o resumo da partida: