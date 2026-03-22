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Sporting passa em Alverca
22 mar, 2026 - 20:27
Pedro Gonçalves bisou. Veja o resumo da partida.
O Sporting venceu o Alverca, por 4-1, e mantém a pressão sobre o FC Porto.
Os leões foram superiores na maior parte do tempo e até subiram de rendimento no segundo tempo.
Os golos verde e brancos foram apontados por Pedro Gonçalves, que bisou, Luis Suarez e Geny Catamo.
Já do lado do Alverca foi o ponta de lança Marezi a descontar.
Com este triunfo, o Sporting sobe aos 65 pontos, iguala o Benfica (mas com um jogo a menos) e fica a quatro pontos dos dragões (que vai defrontar o Sp. Braga).
Veja o resumo da partida:
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