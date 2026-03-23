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Miguel Garcia: “O Nuno Santos magoou-se porque quer muito ajudar o Sporting”

23 mar, 2026 - 14:45 • Matilde Pinhol

Antigo lateral leonino faz uma análise ao que falta da época verde e branca e solidariza-se com Nuno Santos

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O Sporting foi a casa do Alverca vencer por 4-1, a contar para a 27.ª jornada da Liga Portugal. A equipa de Rui Borges, com um jogo contra o Tondela ainda por jogar, soma 65 pontos no campeonato. Já o FC Porto deslocou-se até à Pedreira para vencer o Braga por 2-1 e segue líder com 72 pontos.

Em entrevista a Bola Branca, Miguel Garcia, herói de Alkmaar, acredita que a equipa de Alvalade deu uma boa resposta, embora reconheça que a margem de erro é inexistente.

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Para o antigo jogador, ser campeão no final da época é “matematicamente possível, mas está muito mais complicado", confessa. "Um dos jogos difíceis que o Porto teria era em Braga e venceram. Isso complica muito as contas do Sporting”, analisa.

O antigo lateral dá especial destaque à postura da equipa após a passagem aos quartos de final da Champions League. “Mesmo depois da euforia da eliminatória frente ao Bodo/Glimt, não facilitaram. Entraram dominadores, marcaram quatro golos e demonstraram que querem ganhar os jogos todos para ser campeões”, enfatiza.

Apesar de tudo, faz um balanço positivo da época. “O Sporting está a fazer um excelente campeonato e a praticar bom futebol. Agora, tem de ser conquistar um ou dois títulos para finalizar a época em grande”, acrescenta.

Um dos grandes destaques da noite de domingo foi a lesão muscular de Nuno Santos. Miguel Garcia, que viveu o calvário de uma paragem longa devido a lesão, solidariza-se com o número 11 do Sporting. “O Nuno magoou-se porque quer ajudar muito o clube, quer dar tudo. Nestes momentos, a primeira sensação para um jogador é de que a temporada acabou. Ele já passou pelo pior com a rotura do tendão rotuliano, agora precisa de recuperar bem para ainda ajudar nesta reta final”, conclui.

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