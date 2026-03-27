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Beijinhos para a bancada valem multa de 460 euros a Varandas
27 mar, 2026 - 23:45
Líder leonino estaria a responder a provocações vindas da bancada do Dragão.
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o presidente do Sporting em 460 euros pelos beijinhos que enviou em direção a adeptos do FC Porto.
Os dragões tinham apresentado queixa de Frederico Varandas por “comportamento provocatório”.
O líder leonino estaria, alegadamente, a responder a provocações vindas da bancada.
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