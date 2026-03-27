Gesto de “roubo” vale um jogo de castigo a Luis Suarez

O avançado Luis Suárez é castigado com um jogo de suspensão pelo gesto de “roubo” durante o Sporting – FC Porto da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O castigo enquadra-se no artigo 157 do Regulamento Disciplinar - "jogadores que façam gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade contra a equipa de arbitragem são punidos com suspensão de 1 a 4 jogos".

O internacional colombiano dos leões foi, então, castigado com a pena mínima e falha a partida contra o Santa Clara.

Os "dragões" avançaram com a queixa contra o internacional colombiano, contestando o comportamento do avançado na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre o Sporting e o FC Porto, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que os "leões" venceram por 1-0, com um golo de Suárez de grande penalidade.

A queixa do FC Porto tinha em conta alegadas agressões de Suárez ao defesa central polaco Bednarek, que saiu ainda na primeira parte devido a problemas físicos, bem como gestos do dianteiro, que levaram o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, no final da partida, a afirmar que tinha "chamado ladrão com gestos" ao árbitro da partida, Cláudio Pereira.

[em atualização]