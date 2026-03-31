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Sporting confirma encontro entre Varandas e ministra

31 mar, 2026 - 17:22 • Inês Braga Sampaio

Presidente do Sporting vai reunir-se com Margarida Balseiro Lopes e Pedro Dias, ministra e secretário de Estado do Desporto, sobre o alegado "cheiro intenso" no andebol.

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O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai reunir-se com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e com o Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, na quarta-feira, às 15h30.

A confirmação é dada pelo clube de Alvalade, esta terça-feira. O Sporting tinha solicitado uma reunião a Margarida Balseiro Lopes, na sequência do caso do alegado "cheiro intenso" no balneário da equipa visitante do Dragão Caixa, antes do clássico de andebol com o FC Porto.

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Os leões queixam-se de "sucessivas ações", "absolutamente repugnantes", do FC Porto, pedindo "consequências imediatas e exemplares".

Esperam ainda que “quem regula o desporto em Portugal assuma uma posição firme e implacável e puna, com toda a severidade", estes supostos comportamentos, que entendem como "indignos" e que, no seu entender, "já ultrapassam os limites do admissível num Estado de direito".

Um suposto “cheiro intenso” no balneário utilizado pelo Sporting no pavilhão Dragão Arena terá obrigado o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga a ser assistidos, alegadamente no hospital.

Os dois elementos da equipa de andebol foram primeiro assistidos pela equipa médica chamada ao local e, depois, segundo o Sporting, transportados para o hospital. Ficaram fora da ficha de jogo com o Porto. Outros atletas também se sentiram indispostos, mas recuperaram.

Os jogadores acabaram por se equipar no corredor, fora do balneário. O FC Porto desmentiu qualquer cheiro intenso na altura. Dentro da quadra, o Sporting derrotou o FC Porto por 33-30.

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