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Arteta perguntou a Gyokeres e sabe o que fazer frente ao Sporting

06 abr, 2026 - 22:43 • Lusa

Treinador do Arsenal. espera repetir ou até superar a campanha realizada pelos "gunners" em 2024/25, na qual atingiram as meias finais da competição.

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O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, admitiu esta segunda-feira esperar um jogo "muito diferente" frente ao Sporting, para os quartos de final da Liga dos Campeões, relativamente ao último confronto entre os dois conjuntos, no qual os ingleses golearam.

"Essas experiências estão cá e amanhã [terça-feira] vai ser um jogo muito diferente, sabemos da sua dificuldade, mas obviamente sabemos o que temos e o que precisamos de fazer. Falámos muito esta temporada sobre as emoções e sabemos o quanto o clube, os fãs e os jogadores realmente querem este sucesso nesta temporada", indicou o treinador espanhol, em conferência de imprensa de antevisão à partida, recordando o triunfo robusto alcançado em Lisboa, para a fase de liga da competição na época transata (5-1).

Mikel Arteta espera repetir ou até superar a campanha realizada pelos "gunners" em 2024/25, na qual atingiram as meias finais da competição e, questionado sobre Viktor Gyokeres, que jogará em Alvalade pela primeira vez desde que se transferiu do Sporting para o Arsenal, revelou que o internacional sueco se encontra "muito animado" e "cheio de gratidão" pelo clube português, no qual se notabilizou com duas temporadas de excelência.

"Falei com Gyokeres para tentar perceber as dinâmicas do Sporting e ter mais informação para usar a nosso favor. Há muita qualidade no Sporting, o que têm feito é notável", enalteceu.

Arteta mostrou-se determinado em esquecer a frustração acumulada pelos desaires consecutivos, ante Manchester City e Southampton, para a final da Taça da Liga inglesa e quartos de final da Taça do país, respetivamente, que impediram os londrinos de conquistar esses dois troféus, prometendo ser o melhor treinador possível para os seus comandados.

"É preciso entender o que os jogadores precisam neste momento e que tipo de treinador e de mensagem são os melhores para competir e ser melhor no dia seguinte. É esse é o meu único foco, sobre eles, e tento ajudá-los. É o meu trabalho e foco-me nisso", afirmou.

O treinador espanhol, de 44 anos, sente que o êxito pode estar próximo na presente temporada - o Arsenal comanda o campeonato inglês com 70 pontos, mais nove que o Manchester City, segundo classificado, e disputará a primeira mão dos quartos de final da prova milionária frente aos leões, em Alvalade - e aponta a fatores como o "entusiasmo" e a "identidade" para não deixar escapar os objetivos alimentados pelos londrinos.

"Acho que quando se tem a oportunidade que nós temos, tem de ser conseguido através do entusiasmo, de nos prepararmos da melhor forma possível para nos focarmos no presente, no que precisamos de fazer e especialmente na nossa identidade. É muito claro o que está a levar até onde estamos e é o que devemos continuar a fazer", afiançou.

O guarda-redes David Raya, habitual titular na baliza do conjunto inglês, reconheceu existir desapontamento pelos dois troféus perdidos -- a Taça e a Taça da Liga inglesas - na última semana, mas afastou qualquer cenário de crise, descrevendo que a equipa que representa "está muito bem" e sem pressão acrescida.

"Obviamente que estamos desapontados com os resultados e as duas derrotas, mas temos toda a fé em nós mesmos e a equipa está muito bem. Estou muito feliz de estar de volta após a pausa internacional e pronto para jogar outra vez", expressou o guardião, de 30 anos, que não disputou as últimas duas partidas, nas quais a baliza do conjunto da capital inglesa esteve a cargo do seu compatriota Kepa Arrizabalaga.

Sporting e Arsenal defrontam-se na terça-feira, a partir das 20h00 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do alemão Daniel Siebert.

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