Borges, o retorno de Gyokeres e os perigos do Arsenal: "Um milésimo de segundo de distração sai caro"

Rui Borges garante que Viktor Gyokeres será recebido com muito carinho, no entanto, avisa que o Sporting não se pode focar apenas em parar o sueco, porque toda a equipa do Arsenal é perigosa e "um milésimo de segundo de distração sai caro", na Liga dos Campeões.

"Dentro coletivo, temos de conseguir pará-lo. Mas os grandes jogadores, por mais que os conheçamos, em qualquer momento fazem a diferença. Será bem recebido com toda a certeza, porque marcou a história do Sporting e do campeonato português, e merece esse reconhecimento de toda a gente", reconhece o treinador do Sporting, esta segunda-feira, na antevisão da primeira mão dos quartos de final da Champions.

O Sporting recebe o Arsenal, e Gyokeres, na terça-feira, às 20h00, em Alvalade. Jogo com relato e acompanhamento na Renascença.

Sonho: "Queremos tornar realidade o sonho, continuar a marcar o nosso caminho, individual e coletivamente. Acima de tudo, marcar a história de um grande clube como o Sporting. Acreditamos que podemos continuar a fazer algo diferente e extraordinário. Pedimos aos nossos adeptos que continuem a fazer Alvalade mágica, porque é muito importante para levar de vencida um grande Arsenal."

Favoritismo: "Nesta fase, não se pode dar favoritismo a ninguém. São duas grandes equipas, que marcaram positivamente o seu trajeto, numa eliminatória avançada da Liga dos Campeões. O Sporting só tem vitórias em casa e ficou entre o top-8. Cada um tem as suas armas, as suas virtudes e defeitos, e não acredito em favoritismos. Mas o Arsenal está entre as duas, três melhores equipas da Europa."

Viktor Gyokeres: "Não nos focamos só no Viktor. O Arsenal é uma equipa cheia de grandes individualidades, que a qualquer momento, em qualquer distração nossa, podem fazer a diferença. O Viktor está nesse lote. Sabemos daquilo que ele é capaz. É um grande jogador e os grandes jogadores, por mais que a gente os conheça, a qualquer momento fazem a diferença."

Arsenal vem de eliminação da Taça de Inglaterra: "As grandes equipas querem ganhar tudo. Eles vêm feridos pela eliminação, vêm mais concentrados, mais rigorosos, com mais vontade ainda. Sinceramente, acho que ainda dificulta mais o nosso trabalho. Mas vão encontrar uma equipa super motivada, a acreditar que é capaz de fazer algo extraordinário e que nunca foi feito no Sporting."

Mourinho disse que Rui Borges é mais inteligente do que as pessoas pensam: "Vejo como um elogio de um grande treinador, apenas e só isso. Aprendi com os melhores, e ele está inserido nos melhores, porque sempre foi uma referência para todos os treinadores portugueses."

Empate do FC Porto influencia abordagem à Liga dos Campeões? "Sporting vai querer sempre ser competitivo em tudo, mas a nossa Champions é o campeonato. O nosso principal objetivo será sempre o campeonato. Agora, vamos lutar por continuar a fazer algo diferente na Liga dos Campeões. O coletivo, o grande grupo que temos, tem dado essa resposta e jogue quem jogar dará essa resposta."

Diomande e Gyokeres davam faísca nos treinos: "São dois jogadores super competitivos e é natural que, em algum momento, dê faísca, mas pelo lado bom da palavra. Têm intensidade acima da média. Para parar Viktor, temos quatro grandes centrais e qualquer um está capacitado para dar resposta."

Na última visita do Arsenal a Alvalade, venceu por 5-1: "O foco está no presente, para conseguir um futuro cada vez melhor. São duas grandes equipas, fases diferentes, épocas diferentes. O Arsenal se calhar está ainda mais forte. O Sporting está diferente, é uma equipa super competitiva e não fugirá à sua ideia. Agora, sabemos das dificuldades que vamos encontrar pela frente."

Arsenal: "Tem alguma variabilidade, depende dos médios, alas e laterais. Depois, é uma equipa recheada de qualidade individual. Temos de estar muito focados, mais até em termos coletivos que individualmente. A concentração, o foco e o rigor têm de ser ainda maiores. Um milésimo de segundo de distração nossa sai-nos caro."

Receção a Gyokeres e como pará-lo: "Dentro coletivo, temos de conseguir pará-lo. Mas os grandes jogadores, por mais que os conheçamos, em qualquer momento fazem a diferença. Será bem recebido com toda a certeza, porque marcou a história do Sporting e do campeonato português, e merece esse reconhecimento de toda a gente."

Deixou mágoa a forma como Gyokeres saiu? "Não, sinceramente, não. Tento sempre ser uma pessoa equilibrada. Era uma pessoa importante para nós, toda a gente aqui continua a ter uma amizade enorme com ele. Tento perceber toda a gente e ele tinha essa ambição. Depois, dentro de tudo o que foi a conversa com a estrutura, chegaram a um bom entendimento, ambas as partes. No fim, tudo foi como deveria ter sido, de forma minimamente correta para um lado e para o outro. É natural que o jogador quisesse dar esse passo na sua carreira, era algo que queria e nós respeitamos. O que não muda é o clube. O resto muda tudo. Muda jogadores, treinadores, mas o Sporting continuará a ganhar e continuará um grande clube. Quanto ao Viktor, é desejar a maior sorte do mundo e será muito bem recebido por toda a gente, porque a admiração é grande."

Arranque difícil para Gyokeres em Inglaterra: "Numa fase inicial do campeonato inglês, ele teve uma adaptação. Pelo estilo de jogo do campeonato, pela ideia de jogo do Arsenal, como todas as equipas defendem o Arsenal, pelas características individuais dele, teve de ter uma adaptação, mas não deixa de ser um grande avançado e, agora, está de volta ao que ele faz melhor: marcar golos. Ele é um grande jogador e vai continuar a marcar golos seja onde for."

Boa campanha europeia era o que faltava ao Sporting nos últimos anos? "Acredito que sim, mas é tudo um processo e faz tudo parte do que tem sido o crescimento do Sporting a todos os níveis. As coisas vão surgindo com naturalidade. Quando o processo é bem feito, quando o clube está bem estruturado, toda a gente sabe onde está o caminho e toda a gente percebe o processo... Às vezes há desvio, há pedras no caminho, é certo, mas é saber contorná-las e seguir. Se tudo estiver bem ligado e identificado entre todos, esse crescimento é notório. As coisas vão surgindo de ano para ano com naturalidade e acredito que, no futuro, seja ainda melhor."