Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting vai fazer participação disciplinar por alegada cuspidela de Alberto Costa

06 abr, 2026 - 20:58 • André Maia , Inês Braga Sampaio

Sorriso, do Famalicão, acusou o jogador do FC Porto de lhe cuspir. Defesa desmente. A Renascença sabe que os leões têm preparada a queixa para enviar ao Conselho de Disciplina da FPF.

A+ / A-

O Sporting vai avançar com uma participação disciplinar contra Alberto Costa, ao que a Renascença apurou.

Em causa está uma alegada cuspidela do jogador do FC Porto a Sorriso, jogador do Famalicão. O lance aconteceu no jogo de sábado, no Estádio do Dragão, ao minuto 86.

A Renascença sabe que os leões têm preparada a queixa para enviar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Numa interação com adeptos no TikTok, Sorriso afirmou que Alberto lhe tinha cuspido. O defesa do Porto, contudo, lamentou, numa "story" do Instagram, as "várias tentativas de distorção da verdade", e desmentiu.

"Sinto-me obrigado a responder a um ataque à minha integridade desportiva. Em nenhum momento cuspi no meu colega de profissão, algo que quem me conhece sabe que seria incapaz de fazer. Foram unicamente dirigidas palavras no calor do momento como é visível nas imagens", escreveu.

É mais um episódio da "guerra" institucional entre Sporting e FC Porto. Os dragões já tinham feito queixas contra Luis Suárez e Morten Hjulmand está época. Já os leões fizeram o mesmo contra o Porto, também esta temporada, por causa dos balneários do Estádio do Dragão.

FC Porto e Famalicão empataram a dois golos

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)