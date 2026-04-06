Sporting vai fazer participação disciplinar por alegada cuspidela de Alberto Costa

O Sporting vai avançar com uma participação disciplinar contra Alberto Costa, ao que a Renascença apurou.

Em causa está uma alegada cuspidela do jogador do FC Porto a Sorriso, jogador do Famalicão. O lance aconteceu no jogo de sábado, no Estádio do Dragão, ao minuto 86.

A Renascença sabe que os leões têm preparada a queixa para enviar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Numa interação com adeptos no TikTok, Sorriso afirmou que Alberto lhe tinha cuspido. O defesa do Porto, contudo, lamentou, numa "story" do Instagram, as "várias tentativas de distorção da verdade", e desmentiu.

"Sinto-me obrigado a responder a um ataque à minha integridade desportiva. Em nenhum momento cuspi no meu colega de profissão, algo que quem me conhece sabe que seria incapaz de fazer. Foram unicamente dirigidas palavras no calor do momento como é visível nas imagens", escreveu.



É mais um episódio da "guerra" institucional entre Sporting e FC Porto. Os dragões já tinham feito queixas contra Luis Suárez e Morten Hjulmand está época. Já os leões fizeram o mesmo contra o Porto, também esta temporada, por causa dos balneários do Estádio do Dragão.

FC Porto e Famalicão empataram a dois golos